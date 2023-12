Kvarteto venkovních zápasů Litvínova? Nula bodů, tři vstřelené branky. To není statistika, kterou by chemici chtěli vidět na nástěnce. Nepříjemnou sérii duelů na ledě soupeře zakončilo střetnutí ve Vítkovicích, kde Severočeši v neděli večer kapitulovali 2:6. I přes výsledkovou nepřízeň si jim ovšem podařilo udržet čtvrté místo v tabulce.

Trenéři po zápase Vítkovice - Litvínov. | Video: HC Vítkovice Ridera

„Klíčovým momentem celého zápasu pro mě bylo po našem snížení na 3:2, kdy jsem trošku cítil, že domácí nejsou úplně ve své kůži, tak nás přibrzdila tři vyloučení a ze všech tří jsme inkasovali branky. To by se jednoznačně stávat nemělo, ale bohužel tam, kde jsme se nadechovali, jsme naší nedisciplinovaností zabrzdili a de facto úplně znehodnotili to utkání,“ viděl ve Vítkovicích hostující kouč Karel Mlejnek.

I Vítkovice měly svou nepříjemnou sérii. S Litvínovem ji zlomily. V tabulce jsou na nelichotivé dvanácté figuře.

Čtvrtá prohra Litvínova venku v řadě... Vítkovice naopak ukončily sérii

„Už to trvá dlouho, co jsme nezískali tři body. Druhá polovina první třetiny, dali jsme gól a myslím, že jsme ji odehráli dobře. Ve druhé třetině jsme navýšili na 2:0, ale hrozně brzy jsme si nechali dát gól na 2:1 a zase se to tam nějakým způsobem přetahovalo. Pak jsme navýšili na 3:1 a na začátku třetí třetiny jsme dostali na 3:2. Tam jsme se strachovali, ale potom jsme si pomohli těmi speciálními týmy a konečně jsme v nich dali góly,“ oddechl si vítkovický lodivod Jiří Veber.

Verva bude mít šanci na reparát v pátek už na domácím stadionu Ivana Hlinky, kde bude od 17.30 hodin hostit mužstvo Olomouce.