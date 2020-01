„Beru to tak, jak to je. Udělám maximum, abych pomohl týmu a zachránili jsme tady extraligu,“ řekl Moravčík, jenž má zkušenosti se zámořským hokejem a dvěma světovými šampionáty. Jako protihodnota zamířil do Plzně jeden z klíčových obránců Vervy v probíhajícím ročníku Adam Jánošík.

„Litvínov? Určitě je to pro mě výzva. Z osobního hlediska chci podat co nejlepší výkon, abych z toho měl dobrý pocit. Hlavní je týmový výkon a my ho musíme předvést na ledě, ne tady. Jsou tady skvělí hráči, bohužel v této sezoně jim to tolik nelepí,“ uvedl pro klubový web vysoký zadák původem z Klatov.

„Motivací je i reprezentace, nemám důvod se tady na to vybodnout. Dobrými výkony si třeba řeknu o nominaci a sezonu si prodloužím. Půjdu do toho na maximum. Musím na obou stranách hřiště odvést to své, pomoct i v útoku. Prostě být spolehlivý bek, kterého můžete nasadit do každé situace.“

Důležitý páteční extraligový zápas na Kladně hokejisté Litvínova zvládli. Domácí potvrdili, že se jim proti severočeskému soupeři v posledních letech vůbec nedaří. Ráz zápasu udala první přesilovka Rytířů, při které si nechali dát hned dva góly a pak už celý zápas jen dotahovali. Chemici vyhráli 5:3, přerušili sedmizápasovou sérii bez výhry a odmítli pád na poslední místo.