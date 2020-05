Zkušený 40letý rodák z Děčína hrál v dresu litvínovské Chezy 21 sezón, během nichž nasbíral více než tisícovku extraligových startů. Na začátku května s ním ale Litvínov neprodloužil smlouvu. Zkušený útočník však bez angažmá dlouho nezůstal.

"Hned jak jsme se dozvěděli, že Michal Trávníček končí v Litvínově, oslovili jsme ho, a začala jednání. Proběhla asi dvě a jsme rádi, že se nám s Mírou Machem povedlo to dotáhnout," řekl sportovní jednatel Jan Čaloun. "Budeme mít hodně mladé mužstvo, takže hledáme zkušené hráče nejen na led, ale i do kabiny, kteří budou pro mladíky příkladem. Michala znám z Litvínova, je to poctivý hráč, který jim bude vzorem. Typologicky je to přesně ten, koho jsme hledali," dodal.

„Po mém konci v Litvínově se Ústí ozvalo mezi prvními se seriózní nabídkou. Domluvili jsme se rychle. Chuť do hokeje stále mám, jinak bych to nepodstupoval. Chci ještě hrát a proto jsme na tu nabídku kývl. Líbí se mi, že v Ústí chtějí pracovat s mladými kluky. Chtěl bych se v budoucnu soustředit na trénování, ale na konec kariéry se ještě necítím," řekl forward, jenž podepsal s ústeckým celkem smlouvu na jeden rok.

Trávníček odehrál prakticky celou kariéru za Litvínov, kde se prezentoval výbornými výkony a v sezóně 2003/2004 si připsal i sedm startů za seniorský národní tým. Stěhování v rámci extraligy zažil pouze v jediné sezóně, kdy posílil tým Zlína před play off na osm zápasů. Legendární „pětka“ odehrála v Litvínově rekordních 1076 utkání, což je nejvíce ze všech hráčů v historii klubu. V historickém bodování klubu se zastavil na jedenácté příčce se 357 body (146 + 211).

Michal Trávníček

Pozice: Útočník

Datum narození: 14.3.1980

Kariéra: mládež Litvínov, St. John's Maple Leafs (AHL po draftování do Toronta na 228. pozici), Zlín