V Mostě vznikl nový esportový tým MOSTEČTÍ LVI. Začal reprezentovat město

V Mostě minulý týden vznikl nový esportový tým se stejnojmenným názvem mosteckého hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI. Nový tým, který mimo jiné začal oficiálně reprezentovat město Most, si zatím v lize nevede vůbec špatně. "Minulou sezónu, se náš klub jmenoval Dycky Most, ale chtěli jsme, aby to pro město mělo větší význam, proto jsme oslovili vedení hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI s tím, zda bychom nemohli používat jejich logo k reprezentaci města." popisuje zakladatel klubu MOSTEČTÍ LVI - ESPORT Tomáš Urban.

V Mostě vznikl nový esportový tým Mostečtí lvi. | Foto: Mostečtí lvi esport