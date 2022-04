„Oba hráči odvedli v uplynulé sezóně dobrou práci. Pro Dana to byl první kompletní ročník v extralize. Trochu ho přibrzdilo zranění, které ho na nějaký čas vyřadilo. Po návratu předváděl dobré výkony a z toho důvodu jsme se rozhodli na něj uplatnit opci. Honza nám přišel pomoci v průběhu sezóny a mile nás překvapil. Svými výkony si vybojoval novou smlouvu a věříme, že se bude ještě dále zlepšovat,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Osmadvacetiletý zadák Jan Strejček je odchovancem litvínovského hokeje. V nejvyšší soutěži se ale výrazněji prosadil až v loňské sezóně. Uplynulý ročník začal v prvoligovém Sokolově, kde nastoupil do dvaadvaceti zápasů, ve kterých zapsal osm bodů (4+4). Poté se přesunul do Litvínova. V černožlutém dresu odehrál sedmatřicet zápasů s bilancí pěti kanadských bodů (1+4). „Honza mě hodně překvapil, patřil v naší obraně k pilířům tvrdé hry. Nebojí se podpořit útok, nebojí se hrát do těla a je obětavý. Hodně se mi líbil a myslím si, že si svými výkony jednoznačně řekl o nový kontrakt,“ říká hlavní trenér Vladimír Růžička.

Devětadvacetiletý Daniel Kolář má za sebou první kompletní sezónu v dresu Vervy. Celkem nastoupil do devětadvaceti utkání a připsal si tři asistence. Dva zápasy odehrál i v Chance lize za Duklu Jihlava, ze které přišel na sever Čech. V černožlutém dresu dosud zvládl osmatřicet zápasů a další přidá v nové sezóně. „Dan je defenzivnější typ obránce. Po skončení sezóny jsme spolu probírali, že bych od něj chtěl, aby trochu více přitvrdil svou hru, protože je velký a silný. Chceme trochu změnit herní styl, hrát tvrději, vyhrávat osobní souboje a v tom by nám měl pomoci,“ uzavírá Vladimír Růžička.