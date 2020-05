Verva si pojistila služby pětice nadějných hráčů. Vedení Litvínova uplatnilo opce na obránce Jakuba Březáka, útočníky Josefa Jíchu, Filipa Helta a Pawla Zygmunta. V černožlutých barvách bude v další sezóně pokračovat i obránce Lukáš Doudera

Lukáš Doudera. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Vedení litvínovské Vervy nadále počítá s pěticí talentovaných hráčů do nové sezóny. Nejmladším z nich je polský reprezentant Pawel Zygmunt, který svými výkony v uplynulé sezóně příjemně překvapil litvínovské fanoušky. V Litvínově nastoupil do dvaceti zápasů a připsal si čtyři kanadské body (1+3). Trenéři budou mít k dispozici i útočníka Filipa Helta, který byl v roce 2016 draftován St. Louis Blues a za Vervu odehrál v loňské sezóně 37 zápasů, ve kterých vstřelil dva góly a na tři přihrál. Dalším do party je pracovitý forvard Josef Jícha, který celou sezónu odehrál v partnerských Litoměřicích, kde se mu bodově dařilo. V dresu Stadionu zaznamenal výborných 41 bodů (9+32).