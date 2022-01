Vedli jste 2:0, ale přesto Kometa hodně tlačila, že? Z naší strany byla první třetina dobrá. Využili jsme šance, které jsme měli, proměnili je a odskočili jsme. Kometa tlačila, ale nejsem si jistý, zda to bylo tím, co dělali oni, nebo tím, co jsme dělali my. Z nějakého důvodu máme dlouhodobý problém ve druhých třetinách. Jako bysme se zalekli toho vedení a místo, abychom hráli jako v první třetině, tak přijde opak. Ano, Kometa měla taky šance, nemusíme si nic nalhávat. My se snad báli vyhrát, nebo nevím.

Vy jste 23 zápasů čekal na gól…

No, já to raději nepočítal (trpký úsměv)

Je to úleva se konečně prosadit?

Samozřejmě jsem rád, byla to dlouhá doba. Ona to šance byla, ale ten gól byl takový pašerák, jak tomu říkám. Jsem rád, že to tam spadlo, ale už mi není dvacet, vím jakou mám roli v týmu, co se ode mne čeká. Vím, že umím být pro tým prospěšný i bez gólů, ač se ode mne jako od útočníka čekají. Pro mě je podstatné, že šancí jsem měl mraky, ale góly z toho nedával. Pro mě je důležité odpracovat na sto procent to pro tým. Doufám, že teď se to zlomí a budu se více dostávat do zakončení.

Vy se vždy nadechnete, ale pak přijdou zápasy, které vás srazí dolů. Čím to?

To je otázka za milion dolarů. Věřte tomu, že v kabině to vrtá hlavou úplně všem. Vrtá to hlavou trenérovi, vrtá to hlavou hráčům. Řeší to i kustodi a za chvilku toho budou mít plnou hlavu i rolbaři. Já jsem to v životě nezažil, je to asi nějaký mentální nastavení týmu, kdy začne mít strach z výhry a začneme třeba více bránit. Na soupeře vletíme, měla s tím problém Kometa i předtím Boleslav, ale přijde druhá třetina, my polevíme a soupeř toho využije, bohužel.

