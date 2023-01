„Samozřejmě jsme spokojeni. Vyhráli jsme, vezeme tři body,“ načal hodnocení zápasu jeden z ústeckých koučů Martin Štěpánek. „Myslím si, že to bylo těžké utkání. Oproti Ústí je zde menší kluziště, domácí na něm umí hrát a hokej je zde velmi kontaktní,“ pochvaloval si tři body i vzhledem k nesnadným podmínkám.

O branky Slovanu se podělilo pět různých střelců, duel však rozhodla až poslední perioda, v níž celek z krajské metropole rozšířil hubené vedení 2:1 díky Bláhovi s Kuchynkou. A byť Mostečtí kontrovali, poslední slovo měl do prázdné brány Drtina.

„Pozitivní bylo, že jsme šli do vedení. Od půlky zápasu se pak začalo projevovat, že máme více natrénováno a lepší fyzičku. Jsme rádi, že jsme to ve třetí třetině potvrdili góly a dovedli utkání do vítězného konce,“ ocenil vynikající připravenost svých svěřenců Štěpánek.

„Zápas jsme dneska odmakali. Hned ze začátku nám po prvním střídání odešel Milan Böhm. Za něj jsme měli náhradu, když tam šel Vojta Král, ale potom ve druhé třetině ještě odstoupil Písa (Pavel Písařík), náš dá se říct nejlepší hráč. Ten si poranil zápěstí a v tu chvíli jsme měli formace rozbité. Dali jsme Dana Šoustka do útoku, ten tuto roli zná. Hráli jsme na pět beků a bylo to dost vidět. Měli jsme tam přesto dost šancí, ale v poslední době nemáme štěstí, aby nám tam spadlo něco usmoleného, jako třeba Ústí, kdy to dal konkrétně Kuba Trefný, ten někoho nastřelil a gól. Ale já se můžu před klukama sklonit, bojovali jsme, ale bohužel body nepřišly. Některá vyloučení byla navíc diskutabilní. Myslím si, že rozhodčí neodvedl kvalitní výkon,“ pro klubový Facebook mostecký kouč Vladimír Kýhos.

Žlutomodří se posunuli na druhé místo před věčného rivala z Chomutova, Piráti však mají zápas k dobru. Družinu Jana Čalouna a Martina Štěpánka nyní čekají dva domácí duely proti Kobře Praha a právě proti Chomutovu, následně vyrazí k lídrovi z Letňan.