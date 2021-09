Richarde, druhé kolo a hned derby s Libercem. Pro vás nakonec s příjemným koncem. Jaký to byl zápas?

Nakonec dva důležité body. V nájezdech jsme to urvali. Na druhou stranu mohli jsme mít i body tři. V oslabení pět na tři proti týmu jako je Liberec, který má výborné přesilovky, těm tohle nemůžeme dovolit. Navíc pět na tři. Jak říkám, mohli jsme mít i tři body.

Vy osobně super start do sezony. Dva zápasy a tři góly…

Cítím se dobře, letní příprava byla výborná. Sice jsem měl v přípravě na ledě lehké zranění, ale jsem rád, že jsem ho vyléčil. Start se povedl, ale mě těší hlavně, že se daří týmově. Ve Zlíně jsme to zvládli, dnes po nájezdech. To mě těší nejvíc.

Produktivní jste i s novými parťáky. Takže to vypadá, že byste si mohli sedět, že?

Tam se dá říct, že pomalu každé střídání jdu na led s někým jiným (úsměv). Trenér to točí, takže parťáků mám víc. Dneska jsem šel do branky a puk zůstal na brankové čáře, tam jsem to měl lehké. Ve Zlíně jsem dal gól z přesilovky, na kterou jsem se konečně dostal. Tam jsem dostal přihrávku před branku. Jsem rád, že chodím na přesilovky a můžeme z toho těžit body a prací před brankou. Je to pět důležitých bodů, musíme v tom pokračovat.

Co vám ukázaly ty úvodní dva zápasy. Máte pět bodů, příjemný start do sezony.První zápas Zlín, všichni vím, jak se tam hraje. Je to urputné mužstvo, naštěstí jsme to zvládli. Teď Liberec, který je TOP klub. Mohli jsme mít tři body, bylo by to veselejší, ale dva taky bereme. Teď nás čeká Třinec, což bude další důležitý a těžký zápas. Budeme rádi, když tam něco uhrajeme.

V obou odehraných zápasech jste byli hodně aktivní, i střelecky. Je to ten směr, který po vás trenér chce?

Určitě tohle po nás chce. Být aktivní ve všem i v napadání. Jen se musíme vyvarovat těch oslabeních, protože když dáte kvalitnímu soupeři jako je Liberec přesilovku, tak to vždy hrozí gólem. Dneska jste to viděli. Musíme pokračovat v tom jak hrajeme, což je aktivní napadání a doufám, že z toho budeme těžit.

Asi bylo příjemné si konečně zahrát před diváky, že?

No samozřejmě, to je sto a jedna. Hnali nás dopředu, můžeme jim jen poděkovat. Tady v Litvínově jsou fanoušci vždycky super. Dnes to nebylo jinak, hnali nás a paráda.