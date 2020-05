Do Litvínova přišel s jasnou misí vrátit tým do play off! Mladý trenér Vladimír Országh se zkušenostmi ze slovenské reprezentace má být právě klíčem k této metě. Pod Krušnými horami se k ní upínají už pár sezon, které byly pro místní fanoušky hodně hubené. Naposledy se Verva zachránila mezi elitou až v posledním zápase sezony, kdy o patro níž poslala Jágrovo Kladno. „Fanoušci si tady play off po těch letech už zaslouží,“ míní Vladimír Országh, bývalý výtečný útočník se zlatou medailí z mistrovství světa v roce 2002.

Jak to na vás v Litvínově působilo po prvním tréninku?

Myslím, že dobré, jsem v Litvínově vůbec poprvé. Chlapci měli chuť po dlouhé přestávce, takže to hodnotím pozitivně. Do Litvínova jsem se těšil, jdu do kvalitní ligy, která má své jméno a navíc jsem v mužstvu, které má obrovskou historii. Litvínov je hokejové město.

Přišel jste už v minulosti do kontaktu s litvínovským hokejem?

Moc ne, ale když si vzpomenu, tak v juniorských nebo v dorosteneckých letech jsme proti Litvínovu hrávali. Dokonce to byly poslední federální mistrovství Československa. Vybavuji si, že tenkrát litvínovský mladší dorost vyhrál. My jsme tam skončili tehdy třetí. To je asi tak jedinkrát, kdy jsem s litvínovským hokejem přišel do kontaktu.

Asi to pro vás bude spíš výhoda, že nemáte žádné vazby na zdejší hokejový klub a budete hráče posuzovat podle toho, jak se vám budou líbit na ledě, že?

Samozřejmě o každém hráči nějaké informace máme, ať už jde o charakterové vlastnosti nebo hráčské dovednosti. Takže je vlastně nějakým způsobem už známe. Ale teď tady všichni začínají s čistým stolem a je jen na hráčích, jak se projeví. Možná někomu v minulosti neseděl trenér, neseděl mu systém, to nevím. Možná je pro nás opravdu velká výhoda, že tady nemáme žádné vazby, všichni jsme odjinud a víme, jak to v malých městech chodí. To, že začínáme všichni s čistým stolem, může být pro nás výhoda.

Jaká je pro vás výzva vrátit Litvínov do bojů o play off, které mu v minulých sezonách unikaly?

Je to výzva, poslední roky tady výsledkově nevyšly. To nechci řešit, my se díváme dopředu, realizační tým společně s hráči uděláme všechno pro to, aby se sem vrátilo play off. Bude to na nás, jak budeme spolupracovat.

Jste přísný trenér? Slyšeli jsme, že hráči zároveň za vámi mohou přijít i s osobními problémy.

Hráči jsou pro mě v první řadě partneři. Jsou daná určitá pravidla, která se musí respektovat, ale já jsem otevřený trenér, nemám problém si s kýmkoliv promluvit. Chci, aby hráči se mnou komunikovali. Může se stát, že jim něco nebude sedět, bude jim vadit spoluhráč a když takové věci jako trenéři nebudeme vědět, tak neumíme k tomu najít řešení.

Co chcete přinést do vedení týmu?

V první řadě musíme zvýšit konkurenci v družstvu, aby byl Litvínov zase bruslařským týmem jako v minulosti. Uvidíme, jak se nám podaří kádr poskládat a také zda se uzavře liga nebo ne. Čeká nás hodně práce, na druhou stranu nikdo neříká, že sem přijdu a všechno vytrhnu. Slíbit ale můžu tvrdou práci. Dnes to není o tom, že si odtrénujete a jdete domů a padla. Dnes je to celodenní proces. Není to jen o tom, jak trénujete, ale také jak regenerujete, co jíte a jak spíte. To jsou všechno propojené nádoby. Na tohle budu samozřejmě apelovat a kluci si musí uvědomit, že tělo je živí, že je to jejich forma obživy. Ve sportu tělo potřebují a když nebude dobře připravené, tak půjdou výkonnostně dolů a budou ztrácet práci.

Litvínov chce přestavět tým, je pro vás výhoda, že jste v bodu nula a máte šanci mu vtisknout novou tvář, nachystat si ho podle sebe?

Samozřejmě, některé hráče máme podepsané, některé bychom chtěli ještě přivést. Uvidíme, co nám nabídne trh. Jak už jsem řekl, chci aby to kluci brali profesionálně a to nejen na ledě, ale i mimo něj. Určitě nechci chodit s nějakými velkými vyhlášeními, je to proces, který bude probíhat teď přes léto a také přes zimu. Přestavba není jednoduchá v žádném týmu, chvíli to trvá než se to vše nastaví nějakým směrem. Teď jsme s tím začali.

Minulý rok hráči nevyužívali v přípravě činky, spolupracovali s kondiční agenturou a teď opět činky mají. Budete hodně zakládat na fyzičce? Máte i kondičního trenéra Petra Švehlu, který přišel od chomutovských Pirátů.

Ano, navíc máme ještě spolupráci s Romanem Švantnerem, který byl kondičním trenérem v Banské Bystrici. Jsem na něho zvyklý a také Petr Švehla má dobré věci, takže to kombinujeme, abychom do tréninku přinesli vše, co potřebujeme a očekáváme. Co bylo dříve, já neřeším, koukáme se dopředu. Koukáme na to, aby hráči byli dobře fyzicky připravení. V dnešním hokeji, když nejste dobře připravení, tak nemáte šanci. Není to o tom, že dopředu půjdete a dozadu ne. Dnes jednoduše musíte šlapat na všechny strany. A o tom také příprava bude!

Za asistenta máte Václava Sýkoru, který je zkušeným trenérem. Jak budete spolu fungovat?

Já si myslím, že velmi dobře. Dlouho jsme byli spolu v kontaktu, když se tvořil realizační tým. Na hodně věcí máme společný názor, a když na něco budeme mít názor odlišný, tak je to jen dobře. Alespoň pak o tom můžeme spolu diskutovat. Byl jsem opravdu hodně rád, když jsem se dozvěděl, že tady bude trénovat se mnou.

Pokračuje veterán Viktor Hübl. Prý to byla jedna z priorit udržet ho v týmu. Je to tak?

Je to hráč, který tady každý rok dokazuje, že věk u něj až takovou roli nehraje. Tam nebylo vůbec o čem přemýšlet. Musím Viktora trošku více poznat, ale chtěl bych, aby měl vůdcovskou roli v kabině. Je to starší hráč, který má přirozený respekt u všech. Věkem se hodně věcí mění a tak priority, co se týkají ledu, už budou u Viktora jiné. Doufáme ale, že vedle vůdcovství v kabině potvrdí svou úlohu i na ledě.

Co říkáte jako trenér na hodně diskutované uzavření ligy?

Máme představu, jaké bychom chtěli hráči přivést do týmu a když se liga uzavře, tak je pak i možné, že se poohlédneme po mladších hráčích. Když budeme mít u někoho otazníky, tak je pak asi logické, že dáme šanci spíše mladším. Ale jako trenér uzavření ligy příliš neřeším, mně jde hlavně o to, aby byl tým úspěšný a vyhrávalo se a došli jsme společně k našemu cíli.

Vladimír Országh

• Je mu 42 let, narodil se v Bánské Bystrici

• Zahrál si také slavnou NHL, a to například v týmech New York Islanders nebo Nashville Predators.

• Je držitelem zlaté medaile z mistrovství světa v roce 2002, kde uspěl se slovenským výběrem. O rok později bral na MS bronz. Klubový titul získal v roce 2001 v dresu švédského Djurgardens IF Hockey.

•V Litvínově má jasnou misi a také vizi - vrátit klub do horních příček tabulky, které zajišťují play off.