Jak se těšíte na drážďanský souboj se Spartou?

To bude hodně specifický zápas. Nevím jestli to bude jen o hokeji, ale hlavně o té show kolem celé akce. Je to další rozjetý soupeř, který se pohybuje nahoře v tabulce a my se budeme snažit odehrát podobné utkání jako naposledy doma s Libercem, kterému jsme byli rovnocenným soupeřem. Jinak já osobně se na zápas pod širým nebem těším hodně. Za celou kariéru jsem takový zápas nehrál, když nebudu počítat své děčínské začátky na otevřeném zimáku (úsměv), ale to už je nějaký pátek.

Sparta je rival, ale vy ní umíte a hrajete s ní vyrovnané zápasy.

Já myslím, že s ní hrajeme vyrovnané zápasy dlouhodobě. Je to už záležitost iks sezon, že prostě zápasy s nimi máme vyrovnané v dobré atmosféře. Jsem moc rád, že v Drážďanech můžeme o den dříve trénovat, osahat si to, protože je to pro nás nové.

Dá se počítat asi se skvělou atmosférou. Jak se jí nenechat strhnout?

Abych pravdu řekl, tak vůbec netuším, nebo si nedokážu představit, co od toho čekat. Jestli tím, že jsou tribuny dál od hřiště, tak bude atmosféra komornější nebo naopak tím, že tam bude lidí hodně, tak to bude bouřlivější. Vážně jsem na to zvědavý, těším se hodně. Ani jsem neměl šanci se někoho zeptat, jestli něco takového hráli a nevím o tom, že by kluci, kteří přišli měli takovou zkušenost.

Kolik jste musel pro rodinu sehnat lístků?

(úsměv) Já má velkou rodinu, takže pro rodinu jsem bral šest a pro známá dalších deset nebo patnáct lístků.

Asi budete muset taky počítat s velkou zimou, že?

Doufám, že mým dětem moc velká zima nebude (smích). Já se budu snažit být v co největším zápasovém tempu, abych nevystydnul.