ohle se jen tak nevidí! Skalní fanoušci hokejového Litvínova ze sdružení Ropáci on Tour přichystali bývalému kapitánovi žlutočerných barev Michalu Trávníčkovi opravdu skvělé rozloučení s litvínovským hokejem. Jeho podobiznu s mistrovským pohárem nad hlavou rozvěsili po městě a v blízkosti hokejového stadionu.

Bilboardy a plakáty s bývalým kapitánem Litvínova Michal Trávníčkem. Připravili je skalní fandové Litvínova. | Foto: Facebook Ropáci on Tour

„Všichni, kdo tedy ještě neviděli, si můžou prohlédnout připravenou akci už nyní, v neděli potom uvidíte vše naživo, včetně připravené choreografie na zimním stadionu. Z fotografií můžete vidět, jak velká osobnost a člověk pro nás Michal Trávníček byl, protože domluvit, připravit a zafinancovat tuto akci nebylo snadné, ale vy už dobře víte, že velké výzvy, které navíc stojí za to, my připravujeme a děláme rádi,“ vysvětlili Ropáci on Tour na svém facebookovém profilu, kde vše zmapovali i fotkami, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. A pozor! To ještě není vše.