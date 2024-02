Růžové dresy kladenských Rytířů, černá nálada litvínovských hokejistů. Kladno, už jistý účastník letošní baráže, si doma poradilo s Litvínovem 2:0. Rytíři nastoupili ve speciálních růžových dresech, jejichž aukce pak pomůže onkologicky nemocným pacientům.

Růžové dresy přinesly Kladnu proti Litvínovu štěstí. | Foto: Roman Mareš

Litvínovu se každopádně porážkou vzdaluje vysněná TOP 4, která zajišťuje čtvrtfinále play off. Verva je momentálně na sedmém místě se 78 body. S bodovým odstupem jsou blíže ke čtyřce Liberec a Budějovice. Do konce základní části se hraje ještě o šest bodů.

"Předem bych chtěl pogratulovat domácím ke třem bodům. My jsme měli velice slušnou první třetinu. Takhle rychle po utkání si troufám říct, že jsme si v ní z jednotlivých třetin vypracovali největší počet příležitostí. Z našeho pohledu to bylo utkání, kdo dá první branku. Z naší strany to bylo trošku nervózní a křečovité, jeli jsme téměř sami na bránu, spadli jsme a tak dále. Bylo tam víc věcí. Vůbec tím ale nechci snižovat kvalitu defenzivy v obranném pásmu soupeře. První gól nás nalomil do křeče, nebyli jsme schopní dát kotouč do brány. Proto odjíždíme bez bodů," řekl hostující trenér Karel Mlejnek.

"První třetinu jsme nesehráli moc dobře, poztráceli jsme strašně moc puků na červené a útočné modré čáře. Soupeř hrál ve vysokém tempu a rychle přecházel do protiútoků. To nám dělalo velké problémy, ztráty byly hrozně znát. Byli jsme pod tlakem skoro celou třetinu. Ve vlastní třetině jsme naopak hráli dobře, měli jsme to tam dobře rozebrané," viděl kladenský Pavel Skrbek.

"Ve druhé třetině jsme se zlepšili, řekli jsme si k tomu něco v kabině a puky už jsme neztráceli. Dali jsme gól z přesilové hry a ve třetí třetině už se do nás soupeř zase tlačil. Nám se podařilo dát druhý gól. Všechny šance soupeře pochytal velice dobře chytající brankář. První gól rozhodl. Musím vyzdvihnout našeho brankáře a velice dobře organizovanou hru a obětavost v naší třetině," dodal lodivod Rytířů.

Litvínov potěšila chvála z Dobroměřic. "Postup? Nelámeme to přes koleno."

RYTÍŘI KLADNO – HC VERVA LITVÍNOV 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Ticháček (Tralmaks, Pytlík), 58. Smoleňák (Tralmaks, Klepiš). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Střely na branku: 27:35. Diváci: 2 725.

Rytíři Kladno: Mitens – Slováček, Nemčík, Veber, Martenet, Ticháček, Trojna – Smoleňák, Klepiš, Tralmaks – Strnad, Melka, M. Procházka – Sideroff, Pytlík, Kusý – Frolík, Jarůšek, Bláha. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Šalda, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.