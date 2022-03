V předposledním zápase základní části extraligy mohli na domácím ledě v případě vítězství rozhodnout o postupu do předkola play off. Jenže Krušnohorci rozjetou Olomouc nesložili. Padli 2:3 a při výhře Karlových Varů v Plzni (3:1) se tak budou rvát o postup do vyřazovacích bojů až do posledního kola.