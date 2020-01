Kdy: sobota 4. ledna, celý program začíná v 15.40 hodin

Kde: fotbalový stadion Rudolfa Harbiga v Drážďanech

Pro fanoušky je vypraven vlak, který jede z nádraží v Mostě ve 13.30 hodin, do Drážďan dorazí v 15.05 hodin. Zpátky vyjíždí ve 23.20, do Mostu dorazí v 1.10 hodin. Do vlaku budou vpuštěni pouze fanoušci s platnou jízdenkou, kterou zakoupili ve VervaShopu nebo e-shopu.

Vlak jede přímo do Drážďan a po akci zpět do Mostu, bez mezizastávek. Vstupenka na utkání Open Air slouží zároveň jako jízdenka městské hromadné dopravy (v den akce od 4 do 4 hodin následujícího dne v Drážďanech).

Pro ty, co se budou dopravovat po vlastní ose je připraveno parkoviště Messeparkplatz (01067 Dresden, Messering 6). Z tohoto parkoviště je možné využít tramvajové spojení číslo 10, které je doveze až ke stadionu.

Harmonogram Open Air: Otevření stadionu – 14.00, zahajovací ceremoniál – 15.40, utkání Dresdner Eislöwen – Lausitzer Füchse – 16.00, předzápasová show – 18.10 a utkání HC Verva Litvínov – HC Sparta Praha – 19.30 hodin.