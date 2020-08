Verva vítá ve svých řadách svůj největší talent posledních let. Osmnáctiletý útočník Jan Myšák začne sezónu v Litvínově. Mladý forvard, který by měl být nejvýše mezi Čechy v žebříčku draftu NHL 2021 bude moci vzhledem k situaci v zámoří zahájit novou sezónu v domácím prostředí. „Jsem moc rád, že mohu hrát opět doma. Jsem vděčný litvínovskému vedení i trenérům, že mi tuto možnost dávají,“ říká litvínovský odchovanec Jan Myšák.

Myšák patřil v mládeži k nejlepším hráčům svého ročníku. V mladším dorostu, starším dorostu a v juniorech naprosto dominoval a potvrzoval svůj potenciál. V mladším dorostu nastoupil do 69 zápasů, ve kterých vstřelil neuvěřitelných 109 branek, ke kterým přidal 58 asistencí. Ve starším dorostu své kvality nadále dokazoval, když ve 40 zápasech zaznamenal 63 kanadských bodů (35+28). Za juniory odehrál 17 zápasů s bilancí 16 gólů a 14 asistencí. „Jsme rádi, že dostal možnost hrát v našem týmu a my mu šanci určitě dáme. Je to odchovanec klubu, který má v kariéře do budoucna velmi dobře našlápnuto. Pro nás je to typ hráče, který se nám hodí do systému. Je rychlý a má přímočarý tah na bránu, takže jsme rádi za takovou posilu. Samozřejmě tím, že je to odchovanec s velkou perspektivou, tak je to jen plus pro náš klub,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.

Šikovný forvard nastupoval ve všech mládežnických reprezentačních kategoriích. Reprezentoval Česko na mistrovství světa do osmnácti i dvaceti let. Díky svým skvělým výkonům debutoval v extralize teprve v šestnácti letech a stal se nejmladším hráčem litvínovské historie, který nastoupil v nejvyšší soutěži. V extralize odehrál 63 zápasů, ve kterých vstřelil 13 gólů a přidal 12 asistencí. Po MS do dvaceti let v roce 2019 zamířil do kanadské OHL, kde posílil tým Hamilton Bulldogs. V Kanadě opět zářil a v jedné z nejprestižnějších juniorských soutěží světa stihl 22 zápasů, ve kterých zaznamenal 25 bodů (15+10).

„Honza se zapojil do přípravy týmu. Společně s agentem řešíme všechny náležitosti, aby mohl začít hrát přípravné zápasy a uvidíme, jak se situace vyvine. Nemá smysl spekulovat, jestli Honza zůstane na část sezóny nebo tu bude působil celou sezónu. To uvidíme po draftu NHL, který je v říjnu a záleží hlavně na postoji klubu, který ho draftuje,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.