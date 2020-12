Pro slovenského brankáře ve službách Vervy Denise Godlu to byla druhá vychytaná nula v sezoně, když Chemici pokořili Vítkovice v prodloužení fotbalově 1:0. Nerodila se ale úplně snadno. Godla totiž musel závěr druhé třetiny odpracovat ve vypůjčené masce svého kolegy Davida Honzíka, protože na jeho výstroji praskl utahovací řemínek.

Zdroj: DENÍK/Edvard D. Beneš

Denis Godla ve vypůjčené masce Davida Honzíka. Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Byla mi velká, ale díky bohu jsme to zvládli rychle opravit. Snažil jsem se to nevnímat a soustředil jsem se na hru. Mám sice náhradní, ale není ještě přestříkaná do litvínovských barev,“ popsal litvínovský brankář krušné chvilky. Podobně krušné chvilky zažil i při vítkovickém nájezdu.

„Zkusil jsme mu vypíchnout puk, aby nemohl udělat kličku,“ líčil celou akci. „Potáhl si puk na stranu a trefil mě do nohy,“ řekl na závěr Denis Godla.

V dalším zápase bude Verva v sobotu zajíždět na led Zlína, kde padne úvodní buly v 17.00 hodin.