/ROZHOVOR/ Ještě pár dní a hokejoví fanoušci se dočkají. Litvínovská Verva pomalu míří do finiše letošní přípravy a chystá se na start nového extraligového ročníku. Loni skvělé čtvrté místo. Co letos? Je jasné, že očekávání na tým kolem kapitána Matúše Sukeľa budou velká. „Budeme dělat všechno pro to, abychom vyhrávali, abychom měli vyrovnané výkony a také bavili fanoušky, ať už hrou, tak výsledky,“ říká litvínovský kapitán Matúš Sukeľ.

Jaký máte pocit z týmu před startem extraligy? Proběhlo dost změn.

Bylo dost změn, ale myslím si, že kluci, kteří přišli, tak jsou to všechno kvalitní hráči a že dokážou nahradit hráče, kteří od nás odešli. Příprava je náročná, ale jsou kvalitní tréninky i zápasy. Věřím, že budeme nakonec výborně připravení.

Vy jste jedním z lídrů. Ale je tady i Ondřej Kaše, přišel Adam Polášek. Jak to máte rozdělené, když je vás více?

Nebral bych to tak, že já jsem kapitán a já budu o všem rozhodovat. Já to prostě beru tak, že lídrů máme v kabině více. Věříme, že budeme všichni dobrými vůdci a potáhneme tým daleko. Myslím si, že je důležité, když to není jen o jednom hráči nebo o dvou. Je to samozřejmě o celém týmu (úsměv) a když je takových kluků více, tak tím je to lepší.

Adam Polášek říkal, že přinese třineckého vítězného ducha. Už jste to poznali? Co to znamená?

S Polym jsme se bavili i o těchto věcech a je to výborný dříč na ledě. Bude výborným lídrem i mimo led. Věřím, že pomůžu v obraně i mladším hráčům. Snad donese toho vítězného ducha mezi nás ještě více (úsměv).

Obrana se dost změnila. Tři hráči odešli, tři přišli. Vnímáte to jako velkou změnu?

Myslím, že přišli hodně kvalitní obránci a v přípravných zápasech, já odehrál tři, tak kluci hráli vzadu výborně. Tohle věřím, že si přeneseme i do sezony.

Máte tam McIsaaca, který by měl být tvořivým bekem…

Je hodně šikovný. Všímám si ho i na trénincích a zrovna dneska (středa) jsem hrál proti němu a opravdu je šikovný. Ukázal to ostatně už i v zápasech. Věřím, že se bude ještě zlepšovat.

Trenér Karel Mlejnek chválil i Švéda Filipa Sandberga. Vy jste ho měl i v lajně, takže i možná spolu budete hrát.

Ano, hráli jsme spolu a myslím, že to bylo fajn. Na to, že jsme hráli první zápasy, tak nám to celkem sedělo. Šikovný hokejista, dobrý na puku, na tuhle spolupráci se těším. Jeho přístup? Skvělý, sleduji hráče na trénincích a sám se od nich snažím učit nové věci. Opravdu je šikovný, na nic se nevykašle, maká. Jde příkladem i ostatním hráčům.

Poslední sezonou jste na sebe upoutali. Skončili jste čtvrtí, budete letos sledovaní. Jak vnímáte ambice týmu, který samozřejmě opět touží po play off.

Minulý rok jsme měli výborný začátek, vyhrávali zápasy, což samozřejmě nemůžeme čekat, že se stane znovu. Ale budeme dělat všechno pro to, abychom vyhrávali, abychom měli vyrovnané výkony a také bavili fanoušky, ať už hrou, tak výsledky.

Určitě je pro tým i důležité, že tady zůstal Ondřej Kaše, že?

Určitě, to je hodně důležité. Minulý rok jsme měli super sezonu a když po takové sezoně jádro zůstane, tak je to hodně důležité. To, že zůstal Ondra, to jsem opravdu šťastný, protože si myslím, že je to jeden z nejlepších hokejistů v extralize. Jsem rád, že ho máme v týmu my.

Naopak odešel Andrej Kudrna, vaše hokejové dvojče. Jak jste to přijal?

Samozřejmě bych byl radši, kdyby tady zůstal, ale bylo to jeho rozhodnutí a já mu v tom určitě nebránil (úsměv). Hokejový život a život jde dál, vybral si jinou cestu a věřím, že ho ostatní hráči nahradí.