/FOTOGALERIE/ Hokejový Litvínov se v úvodu extraligy ukazuje svým fanouškům v tom nejlepším světle. V prvním kole sice prohrál 1:5 v Pardubicích, poté ale skolil pět soupeřů a v tabulce Tipsport Extraligy je na parádním třetím místě. V neděli od 17.30 hodin bude jejich dalším soupeřem mistrovský Třinec, hrát se bude před litvínovským publikem.

„Chemici" zažívají čtvrtý nejlepší start do sezony za poslední čtvrtstoletí, jejich kapitán Matuš Sukel´si medí. „Je to super. Minulý rok se nám na začátku vůbec nedařilo, teď je to naopak. Každá výhra nám dodává sebevědomí, proti Boleslavi jsme ukázali i charakter. Ale musíme to udržet, je to o každodenním tréninku,“ vykládal novinářům po pátečním složení Mladé Boleslavi (5:2).

Verva nad Středočechy vedla po první třetině 2:0, jenže poté se obraz hry změnil. „Oni museli něco udělat a začali nás agresivně napadat. My jsme neproměnili nějaké šance, oni vyrovnali na 2:2. Něco jsme si řekli, ale nevstoupili jsme úplně dobře ani do třetí třetiny. Jsem rád, že jsme nakonec ukázali sílu týmu a dali jsme třetí gól my," byl Sukel´ spokojený.

I on se trefil, do prázdné branky zvyšoval na 4:2. Za stavu 2:1 ale kapitán Litvínova nastřelil tyčku, naštěstí ho spálená šance nemusela mrzet. „Bylo to nepříjemné, byl jsem na sebe naštvaný, ale díky bohu to dopadlo, jak to dopadlo. Nemusí mě to mrzet a bereme tři body."

Díky čemu Litvínovští vítězí? Zdobí je potřebná dávka agresivity, výborný pohyb na ledě, mužstvu se daří kombinovat. Silné jsou jeho přesilovky (čtvrté nejlepší v lize), dominuje v oslabení, v něm je dokonce nejlepší. „Trenéři si na tom dávají záležet a hodně se věnujeme oslabením i přesilovkám. Díky bohu nám to pomáhá vyhrávat zápasy. Víme, že je to důležité a rozhoduje to zápasy. Věřím, že nám to tak půjde i dál," uzavírá odchovanec Liptovského Mikuláše, který na sever Čech přišel se svým krajanem Kudrnou z pražské Sparty.