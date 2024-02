Litvínovský hokejový klub nebyl spokojený se středečním výkonem hlavního rozhodčího Romana Mrkvy v domácím zápase s Hradcem Králové. Podle severočeského klubu Mrkva nesprávně posoudil situaci před rozhodujícím gólem Východočechů v prodloužení. Vlivem toho nejlepší střelec Vervy Petr Koblasa dostal stopku na jeden zápas a v pátek 16. února nezasáhne do střetnutí v Mladé Boleslavi.

Inkriminovaná situace s Petrem Koblasou. | Video: Youtube AK APK LH

„Sudí Mrkva dle názoru klubu nesprávně neodpískal faul Hradce Králové, což mělo přímý následek v ovlivnění situace při rozhodujícím gólu v prodloužení hostujícího týmu. Následně sudí do zápisu o utkání uvedli, že Petr Koblasa „se rozjel na HR (hlavní rozhodčí - pozn.) a vrazil do něj tělem“. S tímto popisem klub nesouhlasí. Pokud by zákrok na Petra Koblasu byl správně posouzen, situace by byla přerušena a ke kontaktu s rozhodčím by nedošlo,“ vyjádřil se litvínovský klub v prohlášení k inkriminovanému zápasu.

Unikátní přehled: Vilémov a Šluknov do jiného kraje? Řada týmů s tím nesouhlasí

Chemici bojují před play off o umístění v TOP 4. Momentálně jsou šestí tři body od vytoužených pozic. „Vzhledem k tomu, že vrcholí základní část a boj o první čtyřku, případně o co nejlepší umístění do play off, je to pro klub i s ohledem na rozsáhlou marodku zásadní a citelné oslabení. Klíčové chyby, které mohou přímo ovlivnit konec základní části, vyústily v to, že HC VERVA Litvínov vetuje hlavního rozhodčího Romana Mrkvu.“

Každý extraligový klub má právo takzvaně vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí, o kterých si myslí, že pískají špatně, nebo dokonce proti nim. Tito rozhodčí pak nesmí řídit ani jeden jejich zápas. Říká to oficiální pravidlo zapsané v herním řádu soutěže.