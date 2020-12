Jak si ceníte obratu s Budějovicemi?

Cením si toho strašně moc, jako tým jsme ukázali charakter. Nezabalili jsme to a šli jsme si za tím. O té druhé třetině jsme si v šatně řekli, nabudili se, byla tam výborná energie a věřili jsme každý, že to dokážeme otočit, což se i povedlo. Jsem za to rád. Hlavně se teď nesmíme uspokojit, protože nás čekají zápasy s týmy, které jsou kolem nás a budeme potřebovat body jako sůl.

Co se tedy dělo v kabině o druhé přestávce?

Mezi sebou jsme si řekli, že takhle to prostě nejde. Že se musíme gólově prosadit, chodit do brány a že to tam padne, což se nakonec povedlo. Měli jsme ve druhé třetině šance, v první třetině jsme mohli odskočit na nějaké dva tři góly, ale to se nám nepovedlo, ale nakonec jsme rádi za tři body. Super.

Dobře jste do zápasu odstartovali, vy jste dal gól, ale pak jste přestali hrát. Čím to?

My takhle ty výpadky máme, nevím čím to je, že přestaneme hrát, když se dostaneme do vedení. Už to bylo v Třinci, že druhou třetinu jsme tam byli jako na kolotoči. Dneska s Budějovicemi jsme opět polevili a ty týmy toho využijí. Budějovice hrály také dobře, měly šance, ale Godlič nás podržel. Musíme si na to dávat pozor, protože takhle ztrácet vedení nás může mrzet.

Vy osobně druhý zápas po sobě gól, předtím jste tam měl devítizápasovou šňůru bez branky. Takže asi spokojenost, že jste najel na střeleckou vlnu, že?

Doufám, že na nějakou vlnu, dva zápasy se mi podařilo dát gól, ale v těch předchozích zápasech jsem se dostával do několika šancí a co jsem zahodil bylo až neuvěřitelné. Jsem ale samozřejmě rád, že mi to tam teď spadlo a pomohl jsem týmu k vítězství. Doufám, že to bude pokračovat, s klukama v lajně si docela sedíme.

Jak to že to tam nepadalo předtím?

(úsměv) Těžko říct, už jsem si říkal, zda nejsem prokletý. Ale vážně, prostě jsem nebyl takhle důrazný v koncovce. Několikrát mi to i přeskočilo do prázdné brány a nebo jsem zakončení zvolil špatně. Ty góly týmu chyběly, což se teď podařilo a já jsem rád, že jsme vyhráli.