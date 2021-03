Co bylo klíčové v domácím zápase s Hradcem? Určitě, že jste nezvládli začátek, že?

Přesně tak. Jim tam napadaly góly a člověk se s tím snaží něco udělat. Bohužel, nevyšlo to…

V čem jste celkově za Hradce zaostávali v této sérii?

Samozřejmě v produktivitě, nějaké šance v prvních dvou zápasech jsme tam měli. Hradec hodně podržel Mazi (brankář Mazanec) a myslím i celkově ta zkušenost a takticky to zvládli lépe než my.

Za celou sezonu jste je ani jednou neporazili. Čím, že vám Hradec jako soupeř nesedí?

Něco na tom asi bude, když s tím týmem prohrajete všechny zápasy. Na druhou stranu jsme si docela věřili, nemysleli jsme si, že to bude takhle jednoznačné. Zápasy byly vyrovnané, akorát jsme nedávaly góly. Ale něco na tom je, když jsme prohráli všech sedm zápasů. Nevím, zda jsme měli něco změnit. Teď už těžko říct.

Vy jste nemohl hrát jeden zápas pro stopku za sekání.

K tomu asi ani nejde nic říct, podle mě trapárna. Tohle jediné mě napadá. Takových zákroků je v záápase milion. Přijde mi to ubohé a já bych se k tomu nesnížil.

Vy jste měl sezonu osobně výbornou, překonal jste spoustu rekordů, takže máte chuť pokračovat?

Teď skončila sezona, tak uvidím, ale pokračovat asi budu někde. Bohužel sezona se hodnotí podle týmu a my jsme vypadli, takže zase tak dobrá nebyla.

Říkáte, že pokračovat budete někde. To znamená, že to může být i mimo Litvínov?

My jsme se o tom ještě nebavili, ale uvidíme. Budeme se o tomhle v Litvínově určitě bavit a kdyby nebyl zájem, tak si určitě ještě někde zahraju. Ale nic v tom nehledejte, teď si chvíli orazíme a uvidíme, co přinesou další dny.

Nicméně ke konci sezony jste se jako tým zlepšovali.

Asi největší problém byl, že jsme neměli stálé výkony. Ke konci se to ustálilo a zlepšilo. Šli jsme do play off s tím, že jsme se zlepšili a že jsme rozjetí, bohužel se musíme podívat pravdě do očí, že zase tak moc rozjetí jsme nebyli. Asi na nás trochu dolehla nezkušenost. Tým se dával dohromady a sezona byla jaká byla, když ji ovlivnily i karantény. To bylo ovšem stejné pro všechny. Těch aspektů je více. Z toho konce jsme mohli vydolovat více.