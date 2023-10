Litvínovská série výher se zastavila na čísle jedenáct. Chemici totiž nestačili v nedělním 13. kole hokejové extraligy na Olomouc a prohráli ve na jejím ledě 1:2.

Hokejisté Olomouce proti HC Verva Litvínov. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Jedinou branku hostující party vstřelil v polovině utkání Ondřej Jurčík.

Svůj premiérový start v extralize si odbyl osmnáctiletý útočník Matěj Maštalířšký.

„Určitě se sluší pogratulovat soupeři. Jednalo se o velmi urputné utkání z obou stran. Zápas rozhodla situace, kdy jsme po přechodu modré čáry byli ve čtyřech, soupeř ve třech, i přesto jsme ale dostali gól,“ litoval Karel Mlejnek, hlavní trenér HC Verva Litvínov.

„Po těch prohrách byl dnešní zápas hrozně těžký z hlediska sebevědomí. Přijel Litvínov, který je naopak nahoře. Měli jsme dobrý začátek. Daleko lepší než v zápasech předtím. Náš výkon jsme měli konzistentní všechny třetiny, což se nám předtím nedařilo. Rozhodující gól padl ze situace, na které jsme pracovali. Měli jsme problémy se vstupy do pásma. Dnes jsme to ale vyřešili dobře. Hráči to odbojovali až do konce, nemůžeme jim nic vytknout,“ řekl spokojený olomoucký trenér Jan Tomajko.

HC OLOMOUC - HC VERVA LITVÍNOV 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Navrátil (Macuh, Anděl), 53. Bambula (Sirota) - 30. Jurčík (Zile, Válek).

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Kunc, Knotek, Bambula – Anděl, Macuh, Navrátil – Klimek, P. Musil, Kucsera.

Litvínov: Zajíček – Zile, Demel, Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše