Čtyři týmy z Ústeckého kraje se probily do letošní nadstavbové části druhé hokejové ligy. V jejím úvodním kole vysoko slavil Děčín, vyhrálo i živou vodou polité Ústí. Naopak se nedařilo lídrovi základní části z Chomutova a debakl vyfasovali Mostečtí Lvi.

Sestřih střetnutí Piráti Chomutov - Hockey Club Tábor. | Video: Piráti Chomutov

Hýřit úsměvy mohli po prvním nadstavbovém kole Medvědi z Děčína, kteří doma vygumovali 8:4 soka z Vrchlabí.

„Viděli jsme vyrovnaný zápas, výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Měli jsme lepší vstup do zápasu a zaslouženě vedli. Za stavu 2:0 jsme z toho ale paradoxně vypadli a trochu přestali hrát. Soupeř toho využil a srovnal. Vrchlabí má obrovskou sílu na přesilovce, což se opět potvrdilo,“ začal s hodnocením vítězného utkání David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Krušnohorská 30 byla z důvodu nedostatku sněhu zrušena bez náhradního termínu

„Zápas jsme nicméně zvládli takticky, byli jsme na soupeře připraveni, kluci plnili na sto procent to, co jsme si řekli. Před třetí třetinou jsme nabádali kluky, aby věřili v sami sebe, v týmovost a charakter kabiny. Důležité bylo udržet disciplínu, utkání bylo rozbité mnoha přesilovkami. Byli jsme v tomto ohledu nakonec chladnější, což se nám vyplatilo, protože jsme to urvali právě v početní výhodě. Vše vylo podpořeno výborným výkonem našeho brankáře. Jsme hodně spokojeni,“ zdůraznil děčínský kouč.

Jeho protějšek na vrchlabské lavičce Petr Hlaváč byl hodně rozladěný. Nechtěl střetnutí ani příliš komentovat. „Zápas jsme nezvládli,“ řekl Hlaváč lakonicky.

Poslední dobou se daří ústeckému Slovanu a ten si formu přenesl i do další fáze třetí nejvyšší soutěže. Ústečané vyhráli těsně 6:5 na ledě Letců z Letňan.

Expirát Chlouba je obávaný snajpr i na trávníku! Hokejovým parťákům přeje postup

Start do nadstavby nevyšel Chomutovu, který v krátké době hostil silný Tábor a na domácím ledě mu podlehl 0:2.

„Soupeř se soustředil hlavně na obranu a my jsme to měli hodně těžké. Ale přesto jsme v první a ve třetí třetině měli šancí dost, ale bohužel jsme je neproměnili. V přesilovce pět na tři jsme netrefili ani prázdnou bránu, tak jsme si asi nezasloužili ten bod. Bohužel jsme doufali, že bychom dlouhodobou část mohli překlopit víc na naši stranu a trošku odskočit. Ale je vidět, že v domácím prostředí furt chodíme do plných a že nám to teď dělá problémy.“

Start z kategorie hororových prožili Mostečtí Lvi, kteří cestovali na led nepříjemné Příbrami a byl z toho nakonec debakl 3:8.