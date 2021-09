Spousta zábavy a novinek v žluto - černém. To bylo Vervování 2021. | Foto: Edvard D. Beneš

Nové dresy, představení hráčů, autogramiáda nejen hokejistů, ale i mosteckých házenkářek nebo prvoligových fotbalistů Teplic, ale hlavně hodně zábavy v žluto – černém. To bylo předsezonní Vervování HC Verva Litvínov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.