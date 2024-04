Sociální sítě? Smazal jsem je, vypráví gólman Tomek o úspěchu v play off

Před sérií play off vymazal sociální sítě a pak vymazal z mapy vyřazovacích bojů i brněnskou Kometu. Litvínovský brankář Matej Tomek byl základní stavebním kamenem úspěšné litvínovské jízdy do semifinále play off, ve které Krušnohorci porazili Brňany 4:2 na zápasy.

Atmosféra na stadionu při šestém zápase čtvrtfinále Litvínov - Brno. | Video: Deník/Václav Veverka