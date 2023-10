Nesesypali se, ani nepříznivý stav 1:4 jim zbraně neotupil. Děčínští hokejisté v sobotním severočeském derby v Mostě předvedli málo vídaný obrat. Spíš z kategorie zázračných, když ve druhé třetině během deseti minut dokázali šestkrát skórovat a ovládnout bitvu na mosteckém ledu 8:5.

Severočeské derby Most versus Děčín. | Foto: Tomáš Urban

Přitom Mostečtí Lvi na soupeře vletěli jako utržený vagón a za tři minuty vedli 2:0. Do konce třetiny 3:1. Do tříbrankového trháku se dostal Most na startu druhého dějství. Nestačilo to. Pak přišla děčínská paráda a šest branek v řadě, které určily definitivní ráz zápasu.

„Během dvanácti minut dostat šest gólů? To se mi ještě asi nikdy nestalo. Tohle byl opravdu extrém,“ vydechl pro klubový Facebook mostecký střelec Michal Daniel.

„Vysoké vedení nás asi neukolébalo, ale chtěli jsme stále jen útočit, místo toho abychom hráli chytře zezadu Z toho pramenili naše chyby a soupeř je trestal,“ přidal k hodnocení Daniel. Oba kluby v zápase protočily dva brankáře.

„Jsme strašně rádi za všechny tři body po tom průběhu, protože nám se vůbec nepovedla první třetina, která byla z naší strany naprosto šílená a nebylo tam vůbec nic z toho, co jsme chtěli hrát. Něco jsme si k tomu řekli po první třetině a od té druhé jsme to krůček po krůčku překlápěli na svou stranu. Myslím si, že jsme pak byli o kousek lepší a byli jsme za to odměněni góly. Celkově jsme si za tím víc šli. Samozřejmě obrovská pochvala do kabiny za to, že jsme v zápase zůstali a věřili v to, že jsme schopní se zápasem něco udělat a kluci opravdu nesložili zbraně. Jsme rádi, že vezeme tři body, protože to byl pro všechny strašně těžký zápas,“ vyjádřil se děčínský kouč David Švagrovský.

MOSTEČTÍ LVI – HC Děčín 5:8 (3:1, 1:6, 1:1)

Branky a asistence: 2. Jindra (J. Procházka), 3. Daniel (Steinocher, Šimeček), 16. Písařík (Řehoř, Havlůj), 22. Jindra (Šimeček, J. Procházka), 50. Havlůj (Písařík, Urbánek) – 5. Smola (Zedek, Jebavý), 28. Nezbeda (Faigl, Brož), 30. Černý (Macek, Starý), 33. Smola (Jursa), 34. Černý (Hruška), 35. Tůma (Faigl, Brož), 37. Tůma (Nezbeda), 58. Nezbeda (Faigl, Bartoň).

Sestava Mostu: Hosnedl (34. Klika) – Urbánek, Havlůj (C), Hocelík, Rykl, Steinocher, Hoffmann, Křen – Mical, Řehoř, Písařík (A) – Jindra, Šimeček, J. Procházka – Böhm (A), V. Král, Daniel – Buberl

Sestava Děčína: Lavinger (22. Petrásek) – Bartoň, Brož (A), Jebavý, Zedek, Starý, Loukota – Nezbeda, Faigl (C), Tůma (A) – Parshakov, Jursa, Smola – Macek, Černý, Hruška – Nowák