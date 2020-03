Čech z předčasného konce sezony pochopitelně nadšený není. “Nemůžeme chodit běhat, tak se různě udržujeme doma v kondici. Jsme všichni pořád v kontaktu. Je ale jasné, že se ta pauza nějak podepíše. Musíme se snažit, aby to bylo znát co nejméně. Hlavně jsme chtěli obhájit titul.”

Ve vzpomínkách tak rodáka z Žatce alespoň může hřát zlato ze Sev.en Hockey Cupu, jehož se zúčastnila družstva Litvínova, Pardubic, Zlína a Kladna. Každé z nich hostilo během sezony jeden podnik, všechny výsledky se nakonec sečetly do celkové tabulky.



Litvínovu nejvíc vyšel domácí turnaj a pak ten, který se hrál ve Zlíně. Poslední turnaj hostilo Kladno. Litvínovští museli odolávat náporu Zlína, ve vzájemném duelu ho nakonec porazili 3:0, což bylo rozhodující. Čech při zmiňovaném střetnutí měl za úkol bránit jednoho z nejlepších hokejistů “ševců”. “Bral jsem to jako hodně složitý úkol, ale také jsem se na to těšil, protože mám rád kontaktní hokej,” dává mladý útočník k dobrému osobní zkušenosti.



Více než bránění se ale Dominik Čech, který půlku sezony odehrál za mladší dorost, věnuje útočení. A věnuje se mu dobře, o čemž svědčí prvenství v kanadském bodování i cena pro nejlepšího forvarda premiérového ročníku Sev.en Hockey Cupu. “To kanadské bodování jsem pak začal sledovat. Chtěl jsem ho vyhrát. Snad mi to trošku zvedlo sebevědomí, moc ho totiž nemám,” přiznává. “Především to ale byl týmový úspěch. V lize máme slabší týmy, tak jsme byli rádi, že můžeme hrát proti silným týmům. Taková zkušenost nám jedině pomohla. Snad v příští sezoně nebudeme o nic slabší," přeje si.







Ondřej Holl