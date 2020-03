Hokejový sever cítí smutek. Hráči Děčínských medvědů a Mosteckých lvů vstřebávají předčasný konec sezony, kterou utnula opatření kvůli šířící se nákaze koronavirem. Oba severočeské celky odehrály první tři zápasy play off a pak sbalily výstroj a konec.

„STŘELEC“ LAVINGER

„Beru to tak, jak to je. Nic jiného se bohužel za dané situace nedalo dělat. Samozřejmě to mrzí, jelikož to přišlo právě v nejlepší fázi sezóny. A hodně to mrzí kvůli Olimu (kapitán HC Děčín Michal Oliverius), kterému to pokazilo loučení s hokejovou kariérou,“ podotkl třicetiletý gólman Děčína Lukáš Lavinger. Jeho celek vedl před stopkou sezony 2:1 na zápasy nad Řisuty.

Navíc Lavinger si tuto sérii bude pamatovat i kvůli kurióznímu okamžiku. Stal se z něj totiž střelec. V prvním zápase předkola proti Řisutům skóroval střelou přes celé hřiště, když poslal puk do prázdné branky a uzavřel skóre utkání na 6:3.

„Jo, jo, to se mi fakt povedlo. Překvapilo mě, kolik známých mi k tomu gratulovalo. Bylo jich fakt hodně,“ usmívá se.

Muž v masce s přezdívkou „Láva“ musí stejně, jako celý český národ dodržovat striktní pravidla proti dalšímu šíření koronaviru. „Pracuji v kanceláři a omezuji schůzky s klienty. Více se tak zaměřuji na přípravu věcí, které budu dotahovat, až pominou ty nejvážnější omezení. Samozřejmě nosím roušku a doporučuji všem, aby jí také nosili. Jakákoliv možnost, která vede ke snížení šíření viru, nám pomůže v tom, aby to bylo co nejdříve za námi,“ má jasno.

ŽIVOT JE DŮLEŽITĚJŠÍ

Ještě lépe než Děčín to měl v play off rozjeté Most, který vybojoval postup 3:0 přes Trutnov. To už se hrálo na stadionech bez fanoušků.

„Jen škoda, že to muselo skončit takto. Na druhou stranu život je důležitější, takže rozhodnutí chápeme a respektujeme. Já si tuto sezonu ale ohromně užíval, tým a prostředí je v Mostě super. Zároveň to byl první rok, kdy jsem musel k hokeji ještě zvládat práci, takže v tomto ohledu to pro mě bylo těžší,“ říká zase brankář Mostu Lukáš Hosnedl, v civilu učitel na jedné z místních základních škol. Obdobně mluví i jeho spoluhráč a útočník František Mála.

„Bohužel je to tragédie, co se teď děje na celým světě, ale jinak se to vyřešit bohužel nedalo. Tohle respektujeme, protože zdraví máme jen jedno,“ uvědomuje si Mála, který za Mostecké lvy ve 35 zápasech nasbíral 27 kanadských bodů (15+12).

Oběma udělal radost přístup mosteckých fanoušků, kteří v době startu nepříjemné nákazy nemohli na stadion a tak podporovali tým před halou. „To bylo parádní. Klukům moc děkuji,“ uzavřel Mála.