Hokejová extraliga, 52. kolo:

Litvínov - Kladno 0:0, hraje se první třetina.

Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda.

Sestavy:

HC Verva Litvínov: Janus – Moravčík, J. Říha, Štich, Ščotka, Baránek, Kudla, L. Doudera – Jarůšek, Mahbod, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Hedberg, Gerhát, Válek – Trávníček, Helt, Jurčík.

Rytíři Kladno: Brízgala – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Machač, Zikmund – J. Strnad, Melka, Vampola – Š. Bláha, Stach, Hovorka – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.

Litvínov první přesilovou hru nevyužil, trefil pouze tyč! Zápas sleduje 6011 diváků, je vyprodáno.

HRAJE SE O EXTRALIGU

Oba tábory si uvědomují, co je ve hře. „Podobné utkání jsem hrál před osmnácti lety, nakonec jsme ho zvládli. Musíme se na utkání nachystat, bude to bitva až do konce,“ velí litvínovský tvrďák Michal Trávníček. „Bude to jako ruská ruleta,“ ví kladenský forvard Ladislav Zikmund.

Vyhrocený souboj vyhnal do ulic i žlutočerné fanoušky. Litvínovský klub ve čtvrtek spustil předprodej lístků a už dvě hodiny před otevřením pokladny se začala tvořit u stadionu fronta. „Kupte mi někdo dva lístky. Dám pět stovek za jeden,“ žádal jeden z fanoušků na Facebooku Litvínova, když viděl fotku štrúdlu nedočkavců o žhavé hokejové zboží. Zápas je vyprodaný a fanoušci Chezy věří, že se dočkají happyendu jako před osmnácti lety. Jak to tehdy vypadalo?

Už jednou se v posledním kole praly o záchranu Kladno a Litvínov. V sezoně 2001/02 Kladenští smazali velké bodové manko a stačilo jim doma na závěr chemiky porazit. Z drtivého tlaku dali jediný gól Krulišem a hostující Kroupa ve třetí třetině vyrovnal a při power-play Kladna dal vítěznou branku Litvínova Kubinčák. Kladno tehdy nezvládlo ani baráž s Libercem a spadlo.

Poslední kolo základní části. Jaké mají šance „namočené“ týmy?

Pardubice, 12. místo 61 bodů

k jistotě jim stačí bod z Brna, bez ohledu na výsledek zápasu Litvínov Kladno

pokud by Kladno podlehlo Litvínovu, může si Dynamo dovolit prohrát

kdyby Kladno vyhrálo v prodloužení nebo na nájezdy a zároveň Pardubice nezískaly ani bod, sestupovaly by

Litvínov, 13. místo 60 bodů

výhra s Kladnem = záchrana

pokud vybojuje jen bod, musí spoléhat na porážku Pardubic v základní hrací době

když nezíská ani bod, spadne

Kladno, 14. místo 60 bodů

výhra s Litvínovem = záchrana

v případě zisku jen bodu se poroučí zpět do 1. ligy