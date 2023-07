Loňský vítěz kanadského bodování juniorské extraligy Marek Slavík z Litvínova stráví nadcházející sezonu podle oficiálního klubového webu v prvoligové Slavii Praha, kde vypomůže v rámci střídavých startů.

Marek Slavík se vrací do Slavie, k dispozici bude na střídavé starty. Foto: hcltv.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Marka jsme do Slavie pustili co nejdříve, aby si tam stihl vybudovat pozici. Když výkony potvrdí, mohl by dostat zajímavou roli. Budeme ho sledovat a se Slavií jsme ve spojení. Musí tam pracovat za každé situace, pak dokáže rozvinout potenciál, který v něm je," řelkl pro portál hcltv.cz na Slavíkovo konto sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Marek Slavík prožil v loňském ročníku velice úspěšnou sezónu - jako první litvínovský hráč od sezóny 2005/2006 dokázal vyhrát kanadské bodování juniorské extraligy. V 52 utkáních si juniorský asistent kapitána připsal 62 bodů za 25 branek a 37 asistencí a zařadil se tak do historických tabulek chemiků.

V loňské sezóně si vyzkoušel také dospělý hokej. Na dvě utkání vypomohl v Sokolově, jedno utkání odehrál v druholigovém Mostě a dva starty si připsal v pražské Slavii. Právě do posledního zmíněného působiště se pro letošní ročník vrací.