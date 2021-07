Skvělá zpráva pro všechny litvínovské příznivce. V černožlutém dresu přidá další sezónu útočník Richard Jarůšek. Na severu Čech působí od extraligového ročníku 2019/2020, kdy posílil Vervu po příchodu z pražské Sparty. V Litvínově nastoupil do 107 utkání, ve kterých vstřelil 41 gólů a přidal 31 asistencí. „S Richardem jsme intenzivně jednali přes čtyři měsíce. Jsme rádi, že jsme se dohodli na nové dvouleté smlouvě a věříme, že nám v nové sezóně pomůže k týmovému úspěchu,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Urostlý forvard se stal poslední dvě sezóny nejlepším střelcem Vervy. V ročníku 2019/2020 zazářil dvaadvaceti brankami a v loňské sezóně nastřílel do sítí soupeřů devatenáct gólů. V září nastoupí již do své třetí sezóny v litvínovském dresu a bude se snažit navázat na své výkony z předešlých let. „Ríša byl důležitou součástí Litvínova poslední dva roky, co se týče střeleckého potenciálu. V první sezóně se dostal přes dvacet gólů a ve druhé tuto hranici atakoval. Jsme rádi, že u nás bude pokračovat a věřím, že bude důležitou součástí našeho mužstva i v nové sezóně,“ říká hlavní trenéry Vervy Vladimír Országh.