O to více teď Bílek trpí, když vrcholový sport svazují opatření kolem covidu-19 a současné play off, jindy vrchol sezony a fandění, je spíše bez diváků jen tichým divadlem na ledě.

„Fandění a být s lidmi v kotli chybí hodně a ne jen mně. Nějaký ten rok jsem tam přeci jen byl – podpořit hráče, svůj milovaný klub. Řekl bych, že ani samotné hráče to moc nebaví, když jsou prázdné stadiony. Je to smutný. Snad už to bude příští sezonu v normálu,“ přeje si Vratislav Bílek, který musel, stejně jako ostatní příznivci Vervy, před sezonou zkousnout konec dlouholetého kapitána a srdcaře Michala Trávníčka. Kroky nového vedení klubu nejvěrnější fanoušky hodně rozlítily.

Na litvínovském zimáku si Vratislav Bílek nechal udělat i svatební fotky.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Přestavba týmu někdy přijít musela, to je jasná věc, ale ne tak jak se to událo. Jako třeba u Trávy a Jury (Trávníček a Jurčík), který se dozví o svém konci pomalu na začátku sezony a místo něj nepochopitelně podepsat Látala. Lukeš, který už byl jednou nohou pryč. Ať si každý udělá svůj pohled a sáhne do svědomí. Jako velkou posilu vidím v kondičním trenérovi Petrovi Švehlovi,“ poukazuje Bílek a rozebírá i nový realizační tým v čele se slovenským koučem Vladimírem Országhem, který má k ruce zkušeného Václava Sýkoru.

„S trenérem a asistentem problém nevidím. Sice Vladimír Országh není tolik zkušený, ale během sezony ukázal, že by to mohlo jít. Jen se obávám, že si přivede své krajany a tím nezbyde na české hráče. Což se mně osobně nelíbí. Vím, že si trenéři v jakémkoliv sportu berou v cizím prostředí některé své hráče, ale já tím zastáncem nikdy moc nebyl,“ dodává Kozel.