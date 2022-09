Před tisícovkou diváků museli skóre otáčet také chomutovští Piráti. Ti prohrávali s Děčínem už 1:3, minutu a čtvrt před koncem ale dokonal obrat domácích Jaroslav Kůs.

„Hodnocení zápasu není úplně jednoduché. Dvaačtyřicet minut jsme hráli opravdu špatně a Děčín nás v určitých situacích přehrával, protože byl bruslivější. Nevím, proč tomu tak bylo, ale poté jsme začali hrát, k čemuž nám pomohla přesilovka zakončená gólem. Kluci se začali hecovat a více do toho šli. Nechci říct, že jsme vyhráli zaslouženě. Ale vyhráli jsme, což je dobře, protože to kluci nepoložili. Myslím, že podobné zápasy nás čekají i v sezoně. Nemusíme soupeře přehrávat, ale nesmíme ho pouštět do takového náskoku. To by se nám mohlo vymstít,“ řekl domácí lodivod Kamil Koláček.

„Z výsledku jsme zklamaní. Potěšila mě naše hra. Zlepšili jsme se do obrany, protože jsme dostávali hodně gólů. Myslím si, že výsledek je tentokrát nespravedlivý,“ opáčil kouč hostů Tomáš Mareš. „Podle mého názoru to mělo být 5:2 po druhé třetině. Pokud bychom takovým výsledkem vedli, tak zápas dovedeme do vítězného konce. Ještě bych se rád vyjádřil k rozhodčímu, kterého znám. On to nikdy neuměl a umět nebude,“ neodpustil si štiplavou poznámku.

Do finiše míří s přípravou také Litvínov, který prohrál na ledě Karlových Varů 1:2. Jedinou branku obstaral Patrik Zdráhal. Generálku sehrají chemici ve čtvrtek 8.9. od 17.30 na svém ledě, kde přivítají Sokolov, Ústí nad Labem hostí Litoměřice (18.00). Hraje se také Most – Chomutov a Děčín – Jablonec (oba 18.00), pro tyto celky ale ještě nejde o generálky.