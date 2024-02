Po úvodním turnajovém kole, odehraném v Litvínově, vedou Sev.en Hockey Cup hokejisté z Pardubic a Zlína, přičemž další klání budou v obou věkových kategoriích pokračovat tuto sobotu 3. února v pardubické Enteria Areně. Turnaj je určen pro nejmenší hokejisty narozené v letech 2014 a 2015 z hokejových klubů měst, kde působí skupina Sev.en Česká energie, konkrétně tedy z HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, HC Berani Zlín a HC Rytíři Kladno.

Turnaj Sev.en Hockey Cup, který se hrál nedávno v Litvínově. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Čtvrtý ročník tohoto turnaje zahájili v prosinci nejmenší hokejisté v Litvínově, kde se průběžného vedení mezi týmy žáků třetích tříd suverénně ujaly Pardubice se třemi výhrami a celkovým ziskem osmi bodů, druzí jsou hráči Zlína s pětibodovým ziskem a o třetí a čtvrté místo se dělí Kladno s Litvínovem, oba s dvěma a půl body. Ve starší věkové kategorii žáků čtvrtých tříd zatím po úvodním litvínovském kole vede Zlín se šesti a půl body těsně následovaný Pardubicemi s bodovou ztrátou. Na třetím místě se umístili domácí hráči a čtvrté s půlbodovým rozdílem skončilo Kladno.

Úvodního kola Sev.en Hockey Cupu se zúčastnilo 101 dětí ze zmíněných hokejových klubů. „Zaznamenali jsme obrovské nadšení dětí z toho, že hrají na extraligovém zimním stadionu Ivana Hlinky, ze kterého vzešla spousta hokejových legend. Potěšila je i skutečnost, že závěrečné ceny předávali hráči A-týmu HC Verva Litvínov Pawel Zygmunt a Matěj Tomek,“ říká Kamil Havelka, předseda HC Litvínov.

V Litvínově také poprvé představili novinku v podobě tří zvlášť bodovaných nájezdů po každém zápase, což vytvářelo zdravé napětí až do konce. „Nájezdy jsou u dětí vždy populární a díky nim se i tým, kterému se zápas nepovedl, mohl radovat z malého vítězství. A o tom v celém projektu vlastně jde – o radost dětí,“ dodává Kamil Havelka. To potvrzuje i mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová: „Sev.en Hockey Cup dává dětem možnost vyzkoušet si atmosféru ‚velkého hokeje‘, což si velmi užívají. Jsme rádi, že jim tuto příležitost můžeme dopřát. I proto ve všech regionech, kde naše skupina působí, podporujeme především volnočasové aktivity mládeže.“

V průběhu února se odehraje ve Zlíně další kolo turnaje a v březnu bude následovat finálový souboj v Kladně spojený s vyhlášením výsledků.

Partnerem HC Rytíři Kladno je Teplárna Kladno, HC Litvínov podporují Vršanská uhelná a Severní energetická, HC Dynamo Pardubice podporuje Elektrárna Chvaletice a zlínské Berany Teplárna Zlín.