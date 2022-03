Východočeši dva góly zapsali už v první třetině díky Kevinu Klímovi a Jordannu Perretovi. Třetí branku domácí přidali v posledním dějství. Severočeši gólově tentokrát mlčeli a do konce základní části jim zbývají dva zápasy a to v neděli doma Olomouc a v úterý budou cestovat do Karlových Varů.