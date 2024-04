Semifinálové řež se přesouvá do Litvínova. Plný zimák nám pomůže!

Za stavu 2:0 pro pardubické Dynamo se ve čtvrtek a v pátek hraje série semifinále play off na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Litvínov úvodní zápas semifinále ztratil těsně 1:2, v tom druhém padl 0:3. Teď se bude snažit nedat Východočechům mečbol, který by je po proměnění posunul do finále.

Litvínovský trenér Karel Mlejnek hodnotil druhé semifinálové představení svých svěřenců. | Video: Tomáš Mach, Foto: Luboš Jeníček