Ščotka je osmým obránce v historii Tipsport extraligy ledního hokeje (1993 - 2021), kterému se podařilo vstřelit v základní části hattrick. V týmu Litvínova je třetím obráncem, který to dokázal. Před ním se hattrickem blýskli zadáci Jan Vopat (29. října 1993) a Jiří Hunkes (22. prosince 2017). „Spoluhráči mi to naservírovali na zlatém podnose,“ děkuje parťákům sympatický zadák Litvínova.

Honzo, to byl váš premiérový hattrick v extralize?

Ano, určitě. Premiérový a možná nejlehčí jaký kdo dal (úsměv).

Čím to, že nejlehčí?

Mám tam Vantu (Viktora Hübla) s Frantou (Lukešem) a ti mi to naservírovali na zlatém podnose. Moc jim za to děkuji.

Jaký to je pro vás jako obránce zážitek dát tři branky v jednom zápase?

Je to super pocit. Vůbec jsem to nečekal, jsem za to hrozně rád. Pro nás jsou samozřejmě zlaté celé tři body, protože se potřebujeme dostat do desítky a abychom se tam vyškrábali tak potřebujeme každý bod a každou výhru.

Jako malý hokejista jste byl střelec? Kde se to ve vás vzalo?

(„Střelec od narození to je.“ - zakřičí do ionline rozhovoru někdo v pozadí litvínovské šatny) Možná někdy ve třetí třídě jsem byl střelec (smích). Ale vážně, někdy v dobách, kdy se hrál mini hokej, tak jsem možná dal hattrick. Ani v mládeži si na žádný hattrick nevzpomínám, takže jak říkám, to muselo být, když jsem byl hodně malý hokejista.

Ani jeden gól, jak by se od obránce čekalo, nebyla rána od modré, ale vše kousek od branky.

Už tam hraji nějakou dobu přesilovku před brankou, tak už si na to trochu zvykám, ale jak říkám – Viktor mě tam našel do prázdné brány, Franta Lukeš zase přímo do hokejky a třetí gól Pawel Zygmunt, to zase bylo tečované. Jsou to super spoluhráči a fakt klobouk dolů před nimi.

Ale bude to také o tom, že se před branku nebojíte chodit, že? Tam to určitě bolí…

Tam určitě, mám nějaké modřiny (úsměv). Ale jak se říká: Tam v předbrankovém prostoru leží peníze a musíme je akorát sebrat (smích).

Budějovice to hodně otevřely, vypadalo to jako takový bezstarostný hokej.

Pro diváka to musel být lákavý zápas, protože padlo hodně branek. My ale musíme směrem k play off zlepšit obranu. Nemůžeme to takhle otevírat, protože Budějovice tam měly spoustu přečíslení. Tohle se nesmí stávat, je možné, že jiní soupeři to budou trestat. Je to ode mne už taková rutina, ale musím pochválit Godliče, dneska nás v brance zase podržel.