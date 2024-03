Šance na TOP 4 stále žije! Litvínov porazil Vítkovice, rozhodne neděle

Litvínovští hokejisté stále živí naděje na proklouznutí do TOP 4 elitní soutěže. V pátečním domácím duelu těsně složili 5:4 Vítkovice. Do konce základní části zbývá odehrát poslední nedělní kolo, ve kterém musí chemici vyhrát v Olomouci (od 16.30) a spoléhat na zaváhání vlčáků, kteří by rádi mezi čtyři nejlepší také proklouzli.

Litvínov doma těsně porazil Vítkovice 5:4. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš