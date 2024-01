/FOTOGALERIE/ V Litvínově Kladno umí často překvapit, například v prvním vzájemném duelu na ledě „ropáků" nečekaně urvalo bod. Tentokrát k němu také nebylo daleko, jenže nakonec těsně padlo 3:4. Rytířům sťal hlavu jejich bývalý hráč Nicolas Hlava dvěma góly. Ten druhý z 50. minuty byl zároveň vítězný.

Atmosféra na utkání Litvínov - Kladno | Video: Deník/František Bílek

„Myslím, že mi štěstí přinesla i malá dcera, která na hokeji byla poprvé. Snad se jí to líbilo. Pro mě to byla motivace, ještě jsem Kladnu gól nedal. Jsou to pro mě speciální zápasy,“ řekl 29letý forvard novinářům. Namotivovalo ho prý i defilé oceňovaných legend, k němuž došlo před úvodním vhazováním. „Chtěli jsme pro ně vyhrát. Když lidé vidí ty tváře, tak vzpomínají na časy, které tady byly. Co jméno, to pojem. Je to krásné."

FOTO: Byli jste v pátek na hokeji v Litvínově? Najděte se na fotkách!

Duel se Středočechy byl pro Vervu nesmírně těžký. Jindřich Abdul zmínil, že se jednalo o první tříbodové vítězství za posledních sedm zápasů. „Pomohl nám první gól. Ale i tak to bylo náročné, protože Kladno, i když je poslední, pro nás je těžký sok. Oni hraji o všechno, je to znát. Mají velké a silné hráče, na malém hřišti na ně platí pohyb," dal k dobrému svůj postřeh.

Hlava souhlasil. „Potřebují každý bod, jdou do toho naplno. Byl to zápas plný emocí, rozhodly maličkosti. Maličko se to podobalo play off. Všechno to k tomu patří – souboje, pošťuchování, nějaké provokace… Myslím, že to baví i diváky."

FOTO: Vítej v extralize! Litvínovský Havelka přibil kladenskou posilu do ledu

„Chemici" jsou nyní na čtvrté příčce. Pokud by na ní vydrželi až do 52. kola, dostali by se přímo do čtvrtfinále a navíc by ho začínali domácími utkáními. „To je pro nás velká motivace. Chceme být ve čtyřce, ale víme, že je před námi ještě celá čtvrtina," upozorňuje Abdul.

„Bavíme se o tom, je to napěchované. Bude důležité sbírat každý bod," uvědomuje si jeho parťák Hlava. Jenže k tomu, aby Litvínovští mohli intenzivně pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále, potřebovali by zlepšit venkovní zápasy, ve kterých se jim výsledkově vůbec nedaří. „Kolikrát přitom nehrajeme vůbec špatně. Snad už se to konečně zlomí," vyslovil velké přání Jindřich Abdul.