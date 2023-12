Černou sobotu za sebou mají druholigoví hokejisté Mosteckých Lvů. Ti před svými fanoušky hostili nepříjemné Letce z Letňan a byl z toho výprask 8:1.

Mostečtí Lvi (v bílém) doma podlehli Letňanům 1:8. | Foto: Tomáš Urban

Mostečané se sice dostali do vedení už po třech minutách díky obránci Danielu Šoustkovi, jenže pak už trefovali zařízení jen hosté z hlavního města. „Letňany jsou hodně kvalitní celek. Dobře bruslí, napadají, jsou silné na kotouči. My jsme k tomu nepřistoupili tak, jak jsme měli s lehkou hlavou. Proti takovému týmu do toho musíme jít, odevzdat tam všechno a to jsme dneska prostě neudělali,“ uvědomoval si v klubové televizi po debaklu zadák Mostu Šoustek.

„Ve středu nás čeká Příbram. Určitě se musíme připravit lépe. Do zápasu vstoupit lépe s tím, že chceme získat tři body. Musíme být dravější, agresivnější a jít si za tím,“ ví Daniel Šoustek.

Mostečtí Lvi - Letci Letňany 1:8 (1:3, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Šoustek (Písařík, Kostourek) – 4. Niko (Sklenář, Korčák), 6. Š. Turek (Sklenář, Mrňa), 15. Poppel (Korčák, Sklenář), 26. Poppel (Z. Fiala), 34. Korčák (Pšenička, Poul), 35. Korčák, 50. Sklenář (Kysela), 56. Drtina (Arnošt, Mrňa).

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Havlík, Havlůj, Šoustek, Nedrda, Hocelík, Steinocher – Šimeček, Řehoř, J. Procházka – Jindra, Kostourek, Písařík – T. Urban II, Mical, Böhm – Buberl. Trenér: Vladimír Kýhos.

HC Letci Letňany: Nečas (Okuniev) – L. Chalupa, Z. Fiala, Niko, D. Němeček, Drtina, Gurjevskij, Hamšík – Mrňa, Arnošt, Š. Turek – Korčák, Sklenář, Poppel – Kysela, Pšenička, Poul – Vacín, Mácha, Theimer – Labuzík. Trenér: Jaroslav Nedvěd