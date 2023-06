Kulaté šedesátiny slaví v úterý 6. června hokejová i trenérská legenda Vladimír Růžička. „Růža" naposledy působil jako kouč v Litvínově, kde s ledním hokejem začínal. Momentálně je bez angažmá, na stole ale má nabídku, nad kterou přemýšlí.

Vladimír Růžička vzpomíná na své začátky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Vladimír Růžička naskočil do ligového kolotoče už v 16 letech, první gól dal v dresu Litvínova vynikajícímu brankáři Jiřímu Králíkovi, který tehdy hájil barvy Dukly Jihlava. Stačilo mu na to 16 vteřin pobytu na ledě.

Růžička se stal brzy oporou „chemiků", v necelých 22 letech pak získal s československou reprezentací titul na domácím mistrovství světa.

Po vojně v Trenčíně ještě chvíli hrál pod Krušnými horami, po revoluci ale už kývl na nabídku Edmontonu Oilers. V NHL hájil také barvy Bostonu Bruins a Ottawy Senators.

Po návratu do České republiky v roce 1994 překvapil, místo do Litvínova zamířil do pražské Slavie. V téměř 35 letech se podíval na olympiádu do Nagana, která pro reprezentaci skončila sladkým zlatým triumfem.

Kdyby nebyl trenérem Hlinka, nikdy bych do Nagana neletěl, vzpomíná Růžička

Trenérskou kariéru odstartoval Vladimír Růžička ve Slavii, dvakrát s ní dobyl zlato.

Ke zlatým medailím dovedl dvakrát na MS i národní tým.

Nechvalně známou se stala Růžičkova úplatkářská kauza Palaščák, za kterou byl pravomocně odsouzený k peněžitému trestu.

Vladimír Růžička má tři děti, nyní žije se svou druhou ženou, Marií, kterou si vzal po smrti své první ženy Evy.

V extralize vedl naposledy „svůj" Litvínov, angažmá ale skončilo velkým neúspěchem. Před tím Růžička trénoval mezi elitou Hradec Králové a Chomutov.