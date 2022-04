Bývalý vynikající útočník se do Litvínova vrátil v listopadu roku 2021 po 31 letech poprvé jako trenér. Na litvínovské střídačce v loňské sezóně odkoučoval celkem 35 utkání v základní části. Vladimír Růžička patří k nejzkušenějším trenérům v Česku. V extralize odtrénoval přes tisíc zápasů a se Slavií dokázal vyhrát dva tituly, ke kterým přidal dalších pět medailový umístění. Velké úspěchy slavil i s národním týmem, se kterým se radoval dvakrát z titulu mistra světa a je také posledním trenérem české reprezentace, který přivezl do Česka zlaté medaile.

V nové sezóně bude jeho hlavním úkolem pozvednout Vervu do vyšších pater extraligové tabulky. Na severu Čech společně se sportovním úsekem bude pracovat na vybudování nového jádra týmu. „Jsem rád, že jsem dostal nabídku. Byla to pro mě jasná priorita a chtěl bych tady být samozřejmě více let. Sezóna jednoznačně nedopadla dobře, protože jsme se nedostali do play off. Musíme se dobře připravit a v nové extraligové sezóně chceme uspět,“ říká hlavní trenér Vervy Vladimír Růžička.

