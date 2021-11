Litvínovští hokejisté den po vyhlášení nouzového stavu hostili v dalším extraligovém kole českobudějovický Motor. Úkol zněl jasně: Odčinit porážku 2:4 z Brna.

Litvínov v zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

A to se Krušnohorcům povedlo, protože Jihočechy si podali 3:2. Skóre duelu otevřel už po osmi minutách hry Zdráhal, ale Motor ještě do první sirény stihl srovnat Ondráčkem. Ve druhém dějství se Verva zase dostala do vedení díky bekovi Demelovi, na kterého ve 43. minutě navázalo ofenzivní eso Jarůšek – 3:1. Hosté v samém závěru ve hře bez brankáře už jen snížili díky Hanzlovi, který ještě loni nastupoval právě za Litvínov.