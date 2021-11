Tomáš Martinec versus Vladimír Růžička. To byl jeden z taháků úterního osmadvacátého kola hokejové Tipsport extraligy.

Oba totiž v nedávné době společně působili na lavičce hradeckého Mountfieldu. Martinec po čase ze spolupráce ustoupil. Nyní je zpět jako hlavní kouč Hradce. Právě místo Růžičky. Velké jméno českého hokeje nedávno začalo koučovat Litvínov, který nyní zavítal na východ Čech.

Hradec Králové (v tmavém) versus Litvínov (3:2).Zdroj: Mountfield HK/Stanislav Souček

Za normálních okolností by tenhle pikantní souboj možná vyprodal ČPP Arénu. Bohužel kvůli covidovým restrikcím ho však sledovaly hodně prořídlé tribuny.

Z třaskavé bitvy nakonec vzešel jako vítěz hradecký lodivod, jehož tým bral tři body po obratu ve druhé třetině z 1:2 na 3:2 během třech minut. Klíčovým okamžikem duelu bylo neproměněné trestné střílení Kanaďana Estephana, kdy Litvínov mohl odskočit na 3:1…

Hradec Králové (v tmavém) versus Litvínov (3:2).Zdroj: Mountfield HK/Stanislav Souček

„Neměli jsme dobrou první třetinu. Druhá možná gólově vypadala dobře, ale dělali jsme systémové chyby a propadali, stejně jako celý zápas. A byla jenom klika, že Litvínov to neproměnil. Jsem rád, že jsme dvakrát vyrovnali, což není nic jednoduchého, ale vyhráli jsme se štěstím. Musíme se poučit z těch chyb, protože se nám stoprocentně vrátí. Jsme rádi, že jsme doma odčinili prohru se Spartou a pro diváky ty tři body utrhli,“ uvedl Ladislav Čihák, asistent trenéra Mountfieldu.

„Byl to podobný zápas jako doma s Vítkovicemi. První třetinu jsme měli velice dobrou, ale zápas se zlomil ve druhé, kdy jsme za stavu 2:1 neproměnili trestné střílení a ještě jeli sami na bránu. Mountfield toho využil, zatlačil nás a rozhodlo to, že jsme udělali hrubé chyby. Soupeř má kvalitu a góly nám po nich dal. Třetí třetinu jsme hráli vabank, jestli to vyjde. Na konci jsme měli šanci, ale bohužel nám puk zase odskočil a Hradec si to pohlídal. Myslím, že jsme mohli bodovat,“ hodnotil střetnutí litvínovský kouč Vladimír Růžička.

HRADEC KRÁLOVÉ – LITVÍNOV 3:2

Fakta – branky a nahrávky: 22. Kevin Klíma (Perret, F. Pavlík), 35. Jank (F. Pavlík), 38. Oksanen (Lev, Smoleňák) – 1. Estephan (P. Zdráhal), 22. Stříteský (Jarůšek, Demel). Rozhodčí: Šír, Pilný – Gerát, Hynek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 955 (omezený počet). Třetiny: 0:1, 3:1, 0:0.

Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava.

HC Verva Litvínov: Godla – Hrbas, Irving, Strejček, Balinskis, Demel, Stříteský, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – M. Chalupa, V. Hübl, F. Lukeš – P. Straka, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, Gerhát, P. Svoboda.