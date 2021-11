„No, i když se mu posledních pár angažmá nepovedlo, stále si myslím, že je to dobrý trenér a u nás jede od nuly. Minulost ať všichni nechají za sebou a koukají se jenom před sebe… třeba mu to u nás sedne, jako prdel na hrnec,“ vítá zkušeného trenéra fanoušek Patrik.

Jenže ne všichni Růžičkovu výpomoc na lavičce Krušnohorců vítají s nadšením. Dlouholetý šéf verváckého fanklubu Jan Ptáček po informaci o trenérově příchodu skládal funkci. „Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za kterou byl odsouzen. Navíc z hokejového prostředí. Stál o něj Guma (Jiří Šlégr), dostal tuhle odpověď a já byl v tu chvíli na vedení (majitele) svým způsobem pyšný. Nyní přicházíí a já se ptám: Změnilo se něco? Rozsypat klub a vše co v něm bylo dobrého se už povedlo příchodem generálního manažera, ale Růžička jako trenér? Co se změnilo?“ ptal se v emocích Ptáček na svém facebookovém profilu. Tam se dočkal podpory dalších příznivců a své počínání přehodnotil a svolal na další týden mimořádnou schůzi výkonného výboru a kontrolní komise fanklubu.

Každopádně Růžičku čeká pod Krušnými horami tvrdý chleba. Zatímco jedni věří v obrodu a povstání žlutočerných barev, které od zisku titulu rok co rok strádají, jiní klub pohřbívají se slovy: RIP, Verva a uklízí permanentky do šuplíku. Své angažmá odstartuje Vladimír Růžička na lavičce v pátek 19. listopadu, kdy na Hlinkův stadion dorazí Mladá Boleslav (17.30).