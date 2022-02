Na ledě se pak odvíjel hokejový souboj, ve kterém bylo znát, že hosté jsou na tom herně lépe. Domácí borci jim však nedali nic zadarmo a srdnatě bojovali, když se mohli opřít o dobrého Kroftu v brance. Lvům se však ještě v první třetině podařilo přidat druhý gól a s jednobrankovým vedením se nastupovalo do druhé části hry.

V ní vidělo slušně zaplněné hlediště vyrovnaný souboj s řadou šancí na obou stranách, oba gólmani však své týmy drželi a tak, přestože byl k vidění pěkný hokej, diváci v této části hry branku neviděli. Změny skóre se dočkali až v úvodu třetího dějství.

A historie se opakovala. Rychlý kontr domácích, nahrávka Hrice na Krále a jeho přesná trefa nad rameno hostujícího brankáře. Vyrovnáno! Jak ale už bylo řečeno – historie se opakovala. Po zásahu na unikajícího soupeře šel na trestnou domácí Kapička a dvě minuty poté, co Vlci srovnali stav, skórovali v přesilovce Lvi. Most tak šel opět do vedení a Vlkům nezbývalo, než vsadit vše na útočnou kartu a pokusit se utkání otočit. Mohlo se to podařit o pár minut později Hájkovi, zabránil mu v tom vynikajícím zákrokem hostující Hosnedl. Téměř vzápětí přišla ale vyloučení, když od Vlků putoval na trestnou Kapička, s ním mostecký Fučík a chvilku po té ještě domácí Tržický. V přesilové hře pak Mostečtí prokázali sehranost a po pěkné kombinaci zvýšili své vedení na 4 : 2. Naděje na zvrat již byla minimální, i tak Vlci sáhli ke hře bez brankáře. Ta se však nepodařila a do prázdné branky přidal hostující Stříbrný pátou branku.

Domácím hráčům rozhodně nelze upřít bojovnost a obětavost, odehráli dobré utkání, což ocenili i fanoušci . Co chybělo, bylo více sebekázně, která by pak přinesla méně zbytečných vyloučení a s tím i inkasovaných branek. Což by se očekávalo hlavně u těch zkušenějších a starších! Jinak proti favoritovi předvedlii za dané situace Vlci kvalitní výkon, ve kterém prostě vyhrál lepší. Po boji! A hezké gesto jabloneckých „skalních“ fandů na závěr bylo, když si vyvolali brankáře Lvů Hosnedla. Toho dobře pamatují z mnoha utkání, ve kterých oblékal dres Vlků. A touto formou mu za ně dodatečně poděkovali.

Trenér Vlků Vít Jankových: „O něco byl soupeř lepší, ale do padesáté minuty se hrál vyrovnaný zápas. Dneska mi chybělo hodně zraněných kluků. Museli hrát obránci v útoku a to je pak velmi obtížné konkurovat takovému týmu jako je Most, se sestavou, kterou jsme na dnešní zápas měli k dispozici. Musím proto před klukama smeknout, že jsme padesát minut hosty trápili ,hráli s nimi vyrovnaně 2:2. Myslím, že kdybychom dnes získali bod, byl by to takový malý zázrak. Nemám kde brát, hodně hráčů je zraněných. Další se zranil během zápasu hned v první třetině. Pak už jsem neměl ani kompletní tři útoky. Taková situace je ppak hodně složitá nejen pro mne jako trenéra, ale i pro kluky na ledě. Proto klobouk dolů, že jsme se tak dlouho drželi ve hře. V pondělí 14. února máme v Děčíně dohrávku. Ve středu jedeme do Dvora Králové. A v sobotu přijede zase Děčín k nám. Týden máme opět nabitý. Šance na play off je stále, dokud se hraje. Hronov teď vyhrál, tak nám odskočil na devět bodů. Ale stále je to ve hře. Hronov budeme také mít ještě doma. Play off je stále otevřené. Dokud nebude rozhodnuto, tak se o něj pořád hraje. A my o něj zkusíme bojovat, dokud to půjde.“

HC Vlci Jablonec : Mostečtí Lvi 2 : 5 ( 1 : 2, 0 : 0 , 1 : 3 )

Branky a nahrávky: 2. Jakubec (Kapička, Brokeš), 44. Král (Hric, Abraham) – 4. Procházka (Řehoř, Kýhos), 17. Procházka (Šimeček), 46. Kýhos (Písařík), 53. Řehoř (Šimeček, Smolka), 60. Stříbrný (Böhm)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Patzelt, Tržický, Šíma, Pavlů (A), Abraham, Had, Mrkvička (C) – Hric, Král, Kapička – Kapička, Brokeš (A), Jakubec – Hájek, Bitman.