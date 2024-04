Trumf jménem Vondráček. Pardubický útočník byl dlouho odepisován, ale Marku Zadinovi teď splácí veškerou důvěru. V play off nabral neuvěřitelnou formu a ve druhém semifinálovém zápase proti Litvínovu pomohl další svojí brankou k vítězství 3:0. Dynamo tak má již druhé vítězství a na sever Čech odjíždí po stoprocentní domácí šňůře.

Tomáš Vondráček se ukázal opět jako skvělý žolík, když se prosadil v prvním dějství a pomohl tak k vítězství svého Dynama. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - HC VERVA Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Branky: 20. Vondráček (A. Musil, Čerešňák), 59. Paulovič, 60. Poulíček. Rozhodčí: Šír, Vrba – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 10 035. HC Dynamo Pardubice: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Paulovič, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. HC VERVA Litvínov: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Jaks, Baránek, Demel, Czuczman, D. Zeman, Šalda – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Kirk, Sukeľ (C), Koblasa – Kudrna, Jícha, Abdul – Maštalířský, Zygmunt, Havelka.

Richard Pánik si pro druhé semifinále dal odpočinek a do sestavy se tak vrátil Robert Říčka, který v letošním play off ještě za Pardubice nenaskočil.

Netrvalo dlouho a navrátilec se mohl brzy ukázat v první přesilové hře, kterou si Dynamo zahrálo hned v úvodu střetnutí. Sedlákova formace ale Tomka ohrozit nedokázala. Do zatím největšího tlaku v prvních deseti minutách hry se dostala třetí východočeská formace. Nejblíže k brance byl Adam Musil, ale jeho dělovka zamířila těsně vedle tyče.

Dlouho to pak vypadalo, že se po prvím dějství půjde do kabin za vyrovnaného stavu, ale čtvrtá pardubická formace si to těsně před koncem rozmyslela. Adam Musil si najel s pukem za litvínovskou svatyni a předložil kotouč Tomášovi Vondráčkovi, který se nemýlil a úspěšně zakončil za Tomkova záda - 1:0.

Litvínov začal vystrkovat "růžky" ve druhé třetině a šance tak přibývaly na obou stranách. Will se musel mít nejprve na pozoru proti Abdulovi, který ukrytý pálil na lapačku a později také proti dělovce Zygmunta, který rozeznil horní tyč pardubické brány.

Tomka převezl bek. Nikdo nečekal, že se pustím do takové akce, svěřuje se Vála

V průběhu sedmé minuty druhého dějství šlo Dynamo do třetí početní výhody v zápase, ale paradoxně první obrovskou příležitost si vytvořili hosté. Havelka ujel všem domácím hokejistům, ale Will roztáhl své betony a předvedl skvělý zákrok vyrážečkou. Napravit bídnou přesilovku mohl v závěru Hyka, ale Tomek si puk pohlídal.

Ihned po skončení pardubické výhody si i Litvínov vybojoval přesilovou hru. Verva sice dokázala zamknout domácí v jejich pásmu, ale hráči Dynama odblokovali spoustu střel a zbytek si vzal na starost zatím bezchybný Will.

Po zbytek druhého dějství se hosté dostali do dalších několika nebezpečných zakončení, ale Pardubice nadále držely těsný náskok.

Čas ve třetí třetině ubíhal rychlým tempem ke spokojenosti domácího týmu. Verva se naopak nemohla dostat do výraznějšího ohrožení Willovy brány a stav zůstával tak neměnný. Naopak na druhé straně se do zajímavé pozice dostal kapitán Lukáš Sedlák, ale Tomek byl na jeho střelu připravený.

Svěřenci trenéra Mlejnka se na pomezí druhé poloviny třetí třetiny začali dostávat do čím dál tím víc šancí, ale Will nadále držel čisté konto a táhl svůj tým za druhým semifinálovým vítězstvím.

Hosté drželi Pardubice pod zámkem a vše vyústilo až v jejich početní výhodu. Dynamo ale odbránilo a odblokovalo veškeré snahy. Poslední dvě minuty zkusili Litvínovští hru bez brankáře a tuto snahu potrestal Matej Paulovič. Vše se již schylovalo k vítězství 2:0, ale dvě vteřiny před závěrečnou sirénou ještě rozvlnil prázdnou síť Patrik Poulíček, který tak stanovil konečný výsledek 3:0 pro Dynamo.