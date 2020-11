Litvínovští hokejisté po covidové stopce a restartu extraligy stále čekají na první letošní body. V sobotu žlutočerní borci doma hostili vedoucí Plzeň a byla z toho porážka Krušnohorců 1:4. Západočeši se v první třetině prosadili jednou, ve druhé dvakrát a v poslední periodě přidali čtvrtou trefu, na kterou domácí dokázali odpovědět jen jednou díky trefě Cibulskise, který ji zaznamenal v poslední minutě.

Litvínov v domácím duelu s Plzní. | Foto: HC Verva Litvínov/Jan Jindra

„Pro nás to byl těžký zápas. První třetina byla z naší strany dobrá, měli jsme šance. Zlom přišel ve druhé třetině, kdy jsme soupeře pustili do brejkových situací, ze kterých jsme dostali první tři góly. Věděli jsme, že je v tom Plzeň silná, ale stejně jsme ji do nich pustili. Dá se říct, že náskok 3:0 už si pohlídali až do konce. My musíme v první řadě začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí,“ viděl domácí kouč Vladimír Országh.