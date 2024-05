Hokejista Kristan Reichel míří ze zámoří do Evropy. Pětadvacetiletý hokejista, který nakoukl i do slavné NHL v dresu Winnipegu Jets, za který stihl 15 zápasů s jedním gólem a dvěma asistencemi, míří do elitního německého týmu Adler Mannheim. Teď si zahraje v zemi, kterou před lety proslavil i jeho otec Robert, který nastupoval v Německu za Frankfurt. Kristian podepsal v Mannheimu tříletou smlouvu.

Hokejista Kristian Reichel. | Foto: Deník

„Jsme rádi, že Kristian přestoupil do našeho klubu. Je to týmový hráč, který tvrdě pracuje v každém zápase. Je to hokejista do každé situace a je pro nás dalším pravákem, který se uplatní jak na centru, tak na křídle. Zkušenosti, které získal v Evropě a severní Americe, se nám budou hodit,“ říká o nové posile na klubovém webu Mannheimu trenér a manažer Dallas Eakins.

Kristian Reichel se tak po přestupu do Německa dostal do společnosti takových hráčů jako je Tom Kühnackl, který hrál v NHL a je synem slavného Ericha Künhackla, bývalého reprezentanta Německa. "Opravdu se těším na tuto novou příležitost. Chci navázat na minulou sezonu v Kanadě a udělat všechno pro to, aby byl tým úspěšný,“ řekl ke svému novému kroku sám Kristian Reichel.

Těžké Polsko a Ty už chytat nebudeš! Mučková je zpět a pomáhá Mostu k titulu